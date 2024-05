Los secretos de Míchel, el entrenador que hizo historia en España y llevó a Girona a la Champions League por primera vez

Escuchar

El fútbol español conoce a Miguel Ángel Sánchez Muñoz con el nombre de Míchel. Nació en Madrid hace 48 años y es una leyenda de Rayo Vallecano, el tercer equipo de la capital. Luego de tres ciclos en Vallecas como futbolista y tras ser entrenador del primer equipo, hace algunos años se marchó a Huesca, primero, y más tarde a Girona, donde está hace tres temporadas. Lo ascendió a la Liga en el primer intento y acarició puestos europeos en la segunda. La tercera fue la vencida: transformado en la revelación de la presente campaña, terminó por detrás de Real Madrid -campeón- y Barcelona. Fue líder por primera vez en su historia y el “temporadón” (como el propio entrenador calificó a esta campaña 23-24) concluyó con la clasificación a la Champions del año próximo. Aquí, los secretos de un DT cuyo principal talento es su capacidad para convencer.

“El crecimiento del club ha sido increíble en estos tres años. El secreto del éxito es el trabajo en el día a día. Hemos hecho las cosas bien desde el principio y la atmósfera es increíble. Todos podemos dar nuestro 100% y vamos con una idea muy segura de hacia dónde quiere ir el club. En ese sentido, esta temporada hemos conseguido hacer algo realmente histórico ”, dice Michel en una ronda de prensa virtual organizada por la Liga de España con periodistas de medios de todo el mundo, entre los que está LA NACION.

Míchel, entrenador de Girona, durante un entrenamiento del equipo catalán Prensa Girona

Míchel hace un repaso por la temporada 23-24, que quedará en su currículum como la que lo catapultó a la fama en todo el Viejo Continente. Fue la confirmación del trabajo iniciado en 2021, cuando arribó a Montiliví -el estadio que desde junio tendrá partidos de Champions- con el objetivo de devolver al equipo a la primera división. “Tuvimos dos momentos muy duros y muy difíciles”, evoca el entrenador. Y agrega: “Una es la exigencia de lo exterior por compararnos con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. No podíamos llevar esa exigencia. Es verdad que hicimos 48 puntos en la primera vuelta, una cifra increíble. Pero mantener eso en todo el año era prácticamente imposible. Con los jugadores siempre hablaba del tema Champions; nunca de pelear la liga ”.

Míchel recuerda el otro momento bisagra en una temporada histórica, que concluyó el viernes pasado con una celebración en la pequeña ciudad catalana de 105 mil habitantes. “Fue el mercado de invierno: tenemos mucha gente joven, mucha gente que estaba dando mucho que hablar, y que sonó para muchos equipos en ese mercado de invierno. Tuve miedo de la bajada de rendimiento en ese momento porque no son jugadores acostumbrados a que se hable de ellos en equipos como Bayern u otros equipos de la Premier League. Tenía muchas dudas del rendimiento del equipo en estas fechas. Pero la verdad es que la madurez de los jugadores me sorprendió bastante, gente muy joven con mucho talento, pero que a la vez estaba comprometida con el equipo. Eso hizo que no se notaran esos elogios e informaciones que salían acerca de que podían irse del equipo. Esos han sido los dos momentos más duros del año como entrenador: gestionarlos no es nada fácil. Lo hicimos desde la naturalidad. No podíamos pelear con Madrid y Barcelona por la liga, más allá de que estábamos en una situación privilegiada. Pero no era nuestro objetivo. Fuimos intentando hacérselo ver al jugador en todo momento ”, admite Míchel.

Echeverri, un “talento brutal”

Sabido es que Claudio “Diablito” Echeverri fue adquirido a River por el City Group y dejará el conjunto millonario a fin de año. Como Girona pertenece al mismo grupo de capitales emiratíes cuya nave insignia es el Manchester City, en España crecen los rumores acerca de la posibilidad de que el habilidoso juvenil haga una escala deportiva en el club catalán antes de sumarse al campeón de la Premier League. Míchel, por caso, lo admira: “Es un jugador del Grupo City, pero ellos tienen su camino y nosotros el nuestro. No sé si existirá esa posibilidad. Es un jugador de un talento brutal, un chico muy joven con un futuro inmediato increíble . Pero al día de hoy no tengo la sensación de que pueda ir con nosotros, porque lo ha firmado el City directamente. No tengo esa información sobre si puede acabar con nosotros la temporada próxima”, respondió ante la consulta sobre la posibilidad de tenerlo.

Claudio "Diablito" Echeverri, el "talento brutal" de River que podría recalar en Girona en 2025 ALEJANDRO PAGNI - AFP

Real Madrid y un “equipo de época”

Míchel también habla de la gran incorporación ya no de su equipo, sino de toda la liga para la próxima temporada: el francés Kylian Mbappé, quien dejó PSG y está a solo un anuncio de ponerse la camiseta blanca de Real Madrid. Los de la capital, campeones en la última temporada y actuales finalistas de la Champions -juegan el sábado con Borussia Dortmund- serán aún más poderosos. “Evidentemente, el Real Madrid ha sido el mejor equipo de la liga, sólo ha perdido un partido. Es un equipo muy, muy potente y Mbappé lo va a mejorar”, asume Michel. Y agrega: “No sé si el otro día el míster [entrenador] del Alavés, Luis García, dijo que se venía el dominio de una época por parte del Real Madrid, porque tiene jugadores muy jóvenes. Al final, ves el potencial que tiene el Real Madrid y los demás vemos la dificultad de poder encontrar cómo hacerle daño a este equipo. Es un reto precioso, sobre todo para los equipos grandes: Atlético de Madrid, Barcelona en la Liga y también para los equipos con los que tenga que pelear en la Champions. Evidentemente, el Madrid, con la llegada de Mbappé va a mejorar muchísimo, sobre todo en la fase ofensiva. Es un reto bonito por delante para todos los que nos vamos a enfrentar a él. Evidentemente estamos hablando de un equipo que puede marcar una época ”, vaticina el entrenador de Girona.

Así es el “estilo Míchel”

“Pienso 24 horas en fútbol”, había dicho meses atrás en un reportaje con la Cadena Ser, de España. Recién se empezaba a hablar de su Girona, que se codeaba con los tres grandes e incluso los superaba: a mitad de temporada era el equipo más goleador de la liga. Llegó a ser único líder durante cinco fechas, todo un hito para el club, que no había tenido un logro semejante -aunque efímero- en toda su historia. Un dato estadístico refleja el ADN de Míchel: además de tener en el ucraniano Artem Dovbyk al máximo goleador del torneo (el “Pichichi”, como le dicen, anotó 24 veces), otros ¡13 futbolistas! convirtieron al menos un gol durante la temporada. “Sí, somos un equipo que quiere llegar al arco rival y que acumulamos muchos puntos de remate”, contó Michel. Esa voracidad por el gol se tradujo en las estadísticas: 85 tantos a favor y 46 en contra, una diferencia de +39. Además, llegó a los 81 puntos, es decir 2,13 puntos por partido, producto de 25 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Lo mejor del 7-0 de Girona a Granada, por la última fecha de la liga de España

“La idea de juego está muy incorporada en los jugadores”, resumió Míchel. “Y esa idea es ser protagonistas. Busco ser cada vez más competitivo. Lo que me ilusiona es que el jugador se sienta feliz. Eso lo hice desde chico en las categorías inferiores de Rayo Vallecano: eso era lo que me ilusionaba, que un chico viera que se lo puede mejorar. Con el futbolista profesional me pasa igual”, evocó el entrenador, que en su época de futbolista llegó a ponerse la camiseta de La Roja en categorías juveniles. “¿Mi filosofía? Soy muy amigo de Julen Lopetegui. Estuve cinco años con Paco Jémez viendo cómo trabajaba en el Rayo y aprendí mucho. Con Julen, en cambio, aprendí un poco el equilibrio. Pienso que da igual el rival que tengas enfrente, lo importante es que seas capaz de mirarlo a la cara”, aconsejó Míchel. Traducido: no tenerle miedo a nadie. Se llame Barcelona o Real Madrid. Y resumió su idea: “Que el jugador se sienta feliz y que vea que mejora. Como un profesor”. A la manera de Merlí, el entrañable personaje que encarnó Francesc Orellá para la televisión catalana, Míchel estará orgulloso de sus jugadores. Hicieron historia. Juntos.

