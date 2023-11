escuchar

20.29 Riquelme: “Nunca fue tan claro que la política se quiere meter en nuestro club”

Juan Román Riquelme habló en rueda de prensa antes del partido en Mendoza: “Soñaba con jugar en la primera de Argentinos. Tuve la suerte de llegar al club más grande del país, del que soy hincha. Siguen pasando los días y cada día es más lindo. Estamos a siete días de las elecciones, a ver si puedo ser presidente de mi club. Se siente de maravillas”.

Se refirió a la postergación judicial de las elecciones: “Boca fue muy claro en el comunicado. Amo a mi país. Soy bostero y argentino hasta la muerte. Amo vivir en Don Torcuato, pasar tiempo con mis amigos. Me preocupa lo que pasó. El juez, con una llamada por teléfono, por una persona que dijo sentirse discriminada, dio cinco nombres para que cambien la fecha. Hay tres que se enteraron por la tele. Es un delito. La persona debería ir presa”.

¿Cuándo serán y cómo las elecciones en Boca? Habla Juan Román Riquelme. #SportsCenter pic.twitter.com/BY14cFxDyV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2023

Riquelme agregó: “Me da un poco de tristeza que pasen estas cosas. Esto es fútbol para nosotros... que otra gente la use para hacer política. A mí no me interesa. Me siento feliz, un afortunado. La gente me tiene mucho cariño. Lo único que intento es que mi club siga siendo un club de fútbol. O decidimos seguir siendo un club de fútbol o dejamos que tres personajes nos saquen el corazón. Lo que van a hacer al otro día es vender la cancha, vender el club a la gente del exterior. Trato de ser claro. Creo que nunca fue tan claro que la política se quiere meter en nuestro club. Ya no les interesa nada”.

Y continuó en plan electoral: “Para mí el escudo de Boca es recontra importante. Hay algo que pasa el escudo y los colores. Son los hinchas. Lo más grande que tenemos. Esta gente lo único que está intentando al cambiar la fecha es que la gente no pueda votar. Queríamos votar el 2 para que la gente del interior pueda ir a votar y vuelva a la casa. No les interesa a esta gente. Están intentando que dos mil, tres mil socios no puedan votar. Tiene que quedar claro en los próximos días van a hacer todas las trampas posibles. Amo con locura a mi club: ellos están lastimando a lo más sagrado que tenemos, el hincha. El domingo tenemos las elecciones más simples de la historia”.

"LE TENGO MUCHO CARIÑO A PALERMO" sentenció Riquelme y habló del probable técnico de Boca. #SportsCenter pic.twitter.com/lNCUAYowlZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2023

También se refirió a la posibilidad de que Martín Palermo sea entrenador del equipo en caso de que la dupla Andrés Ibarra-Mauricio Macri gane las elecciones: “Palermo puede hacer de su vida lo que quiera. Le tengo mucho cariño. Cada uno tiene una forma de vivir y yo tengo la mía. El domingo vamos a ganar y el lunes anunciaremos el técnico. Quieren privatizar nuestro club y usarlo para la política. Se están metiendo con lo más sagrado, con el hincha. No lo podemos permitir”.

Y también habló de la chance de que el chileno Arturo Vidal juegue con la camiseta de Boca: “Vidal nació para jugar acá. Con Cavani dije lo mismo. Estamos orgullosos de tenerlo con nosotros. Son jugadores extraordinarios”.

19.45 Boca, con camiseta alternativa

El elenco xeneize usará el atuendo alternativo (amarillo con números azules) para jugar con Godoy Cruz en Mendoza. Su capitán será Marcos Rojo quien, como en el resto de los partidos de la Copa de la Liga Profesional, usará un brazalete con el número 10, en homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido hace tres años.

19.40 Así jugaría Godoy Cruz

Estos serían los once titulares de Daniel Oldrá, entrenador del Tomba, para jugar con Boca en el Malvinas Argentinas: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Roberto Fernández, Bruno Leyes; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny; Daniel Barrea.

19.30 El probable equipo de Boca

Boca, que fue recibido por cientos de hinchas en su hotel, jugará en el estadio Malvinas Argentinas ante la presencia de 18 mil hinchas neutrales. Mariano Herrón, entrenador xeneize, piensa un equipo muy parecido al de los últimos partidos. La probable formación tendrá un cambio (Cristian Medina por Guillermo “Pol” Fernández) e incluye a Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Equi Fernández y Valentín Barco; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Lucas Janson.

19.15 Boca y un partido clave en medio de la campaña electoral

El equipo xeneize, conducido por Mariano Herrón, llegó al estadio Malvinas Argentinas con una certeza: que Rosario Central no ganara su partido para tener alguna chance de clasificarse a la Copa Libertadores por tabla anual en caso de ganar en territorio cuyano. Para cuando los futbolistas xeneizes se metieron en el vestuario, los canallas vencían a Arsenal y llegaban a 65 puntos. Boca ya no puede alcanzarlo, aunque gane. Así, el equipo azul y oro no podrá clasificarse al máximo torneo de clubes en forma directa: además de ganar en Mendoza, tendrá que esperar las definiciones de la Copa Argentina y de la Copa de la Liga para que se liberen cupos en la tabla anual. Godoy Cruz, por su parte. está clasificado para los cuartos de final y jugará para llegar al tercer lugar en la tabla general, por detrás de River y Talleres de Córdoba.

Además, los alrededores del estadio Malvinas Argentinas se pusieron a tono con la campaña electoral de cara a los comicios del próximo domingo. Y se vieron pasacalles con la leyenda “Riquelme presidente 2023″.