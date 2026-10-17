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Grêmio vs. Cruzeiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Grêmio recibe a Cruzeiro en la jornada 31 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido

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Grêmio vs. Cruzeiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Grêmio vs. Cruzeiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grêmio y Cruzeiro correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 18 de octubre a las 16.00 h en el estadio Grêmio Arena, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El momento de los equipos

El equipo local, Grêmio, llega a este compromiso tras empatar 1-1 en el clásico frente a Internacional en su última presentación. Por su parte, la visita, Cruzeiro, buscará recuperarse tras la dura caída por 4-2 ante RB Bragantino en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con la necesidad imperiosa de sumar puntos para mejorar sus respectivas posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A. Mientras que el conjunto de Porto Alegre intentará hacer valer la localía en su estadio, el equipo visitante buscará cortar la racha negativa tras la reciente derrota sufrida como visitante.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en este tramo avanzado del certamen. Sumar de a tres permitiría a Grêmio ganar confianza ante su público, mientras que para Cruzeiro, el encuentro representa una oportunidad vital para retomar la senda del triunfo y reacomodarse en la clasificación del torneo brasileño.

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