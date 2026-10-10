Grêmio vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grêmio y Internacional, correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 17.30 h en el estadio Grêmio Arena, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El momento de los equipos

Grêmio llega al clásico tras igualar 1-1 frente a Remo en su anterior presentación. Por su parte, Internacional arriba a este compromiso con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-1 ante Corinthians en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades distintas en cuanto a sus resultados recientes: mientras el local busca reencontrarse con el triunfo tras su último empate, la visita intentará prolongar su racha positiva tras sumar de a tres en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Al tratarse de una nueva edición del clásico de Porto Alegre, el resultado trasciende la importancia de los tres puntos en la tabla de posiciones de la jornada 30, representando una instancia clave en el orgullo deportivo y la clasificación general del certamen para ambos protagonistas.