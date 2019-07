Alfaro no quiere predisponerse mal con los árbitros de la revancha con Paranaense

Franco Tossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 11:13

Podría haberlo eludido, pero prefirió decir lo que sentía. Una respuesta que fue un ida y vuelta entre lo políticamente correcto y una preocupación grande. Aunque no es solo la de él: tras la igualdad ante Huracán (0-0), Gustavo Alfaro expuso los temores y las dudas que tiene todo Boca de cara a la revancha ante Athletico Paranaense, serie que el xeneize comenzó ganando en Brasil por 1-0. ¿Por qué? Por las designaciones arbitrales que realizó Conmebol para el encuentro del miércoles en la Bombonera.

En esa "guerra" que existe entre la institución de la Ribera y la entidad madre del fútbol sudamericano se suma un nuevo capítulo. Puertas adentro, desde hace tiempo, se habla de una gran desconfianza hacia el ente. Ni que hablar después de todo lo que ocurrió durante la escandalosa final de la Copa Libertadores ante River, el año pasado, el ataque al micro del plantel azul y oro y la posterior mudanza a Madrid. Por eso es que hay sospechas y malas caras, por lo que se vendrá en cuestión de horas: en el club no cayó nada bien que el chileno Julio Bascuñán sea el designado para impartir justicia. Fue ese árbitro el que, en el arranque de esta edición, le impidió a Boca llevarse un positivo resultado de Cochabamba, ante Jorge Wilstermann: omitió un penal grosero sobre Agustín Almendra. Pero no solo eso: tampoco cierra del todo el protagonista que estará a cargo del VAR. Y así lo hizo saber el técnico de Boca.

Si persigo esa clase de fantasmas, me vuelvo loco y doy una batalla que no tengo que dar. Porque voy a terminar más predispuesto a pensar que, ante cualquier cosa que me cobren, me quieren perjudicar Gustavo Alfaro

"¿Y en el VAR quién va a estar?", contestó rápido ante la inquietud de un periodista por conocer su opinión al respecto. La respuesta es Andrés Cunha y al escucharlo desde la boca del periodista, el técnico asintió acompañado de una sonrisa pícara que generó algunas risas en la conferencia. ¿Quién es Cunha? El juez uruguayo que dirigió la final en Madrid y que había estado en el centro de la escena en aquella semifinal entre River y Gremio, en la que gracias a la tecnología cobró un determinante penal a favor del Millonario que derivó en el pase a esa inolvidable definición continental. Sin embargo, la preocupación no pasa solo por ese lado: en Boca no confían en el hecho de que fue la propia Conmebol la que lo dejó afuera de la reciente Copa América disputada en Brasil y que tampoco lo incluyó en ningún partido de la actual Libertadores. Apenas dirigió un partido de la Copa Sudamericana a lo largo del calendario internacional 2019.

A partir de esa repregunta de Alfaro, su respuesta fue variando entre la tranquilidad y la inquietud. "Pienso solo en lo futbolístico. Lo dije en Brasil: si persigo esa clase de fantasmas, me vuelvo loco y doy una batalla que no tengo que dar. Porque voy a terminar más predispuesto a pensar que, ante cualquier cosa que me cobren en contra, me quieren perjudicar. Yo insisto en que lo que nos cobraron el otro día (la supuesta infracción de Andrada a Rony adentro del área) no fue penal", comenzó Alfaro, queriéndose desligar de la cuestión.

Los mejores árbitros son aquellos que no se notan, que pasan desapercibidos. Cuando hay controversias significa que hay algo que no termina de cerrar. Gustavo Alfaro

Pero ya muy metido en el tema, continuó: "Lo que yo deseo es que Boca pase de fase por virtudes y defectos que pasen adentro de la cancha. Pero ahora lo que me ocupa es estar mentalizados con el plantel para cerrar la serie con Paranaense". Sin embargo, cuando parecía que todo finalizaba en eso, dejó a la vista que el miércoles habrá mucha gente en Boca mirando de reojo a los hombres que tomarán las decisiones: "Los mejores árbitros son aquellos que no se notan, que pasan desapercibidos. Cuando hay controversias significa que hay algo que no termina de cerrar. Quiero centrarme en el equipo y que cada uno haga lo que tenga que hacer", sentenció el entrenador de 56 años.