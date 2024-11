Gustavo Alfaro, antes de enfrentar a los campeones del mundo: “Argentina es la humedad”

En la antesala del choque entre la selección de Paraguay y la de la Argentina, por una nueva fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, Gustavo Alfaro, el DT del equipo guaraní, se robó la escena. El entrenador argentino usó una particular comparación del campeón mundo con la humedad: “Argentina es la humedad. La humedad por algún lugar se filtra”.

Fiel a su estilo, Alfaro brindo una extensa conferencia de prensa en la que entre sus conceptos más salientes expresó: “Paraguay le puede crear problemas a Argentina con un montón de jugadores que tienen una gran capacidad. Siento que podemos jugarle un lindo partido a Argentina. Va a ser un partido intenso y disputado, con un estadio lleno, y que ojalá siga así hasta el final”.

Como se tratará de un duelo de alta exigencia, el DT explicó que necesita de todos sus mejores futbolistas para la cita: “Tengo pensado el equipo, pero quiero ver cómo están Sosa y Almirón, que recién van a entrenarse hoy a la tarde. Estamos con mucha expectativa, a la espera de un partido muy complejo. Estamos bien, sabiendo el desafío que tenemos por delante. Tenemos el privilegio de recibir al campeón del mundo que está vigente y viene liderando las clasificatorias y sabemos los riesgos que trae esto”.

En el momento que le pidieron un concepto acerca el equipo que conduce Lionel Scaloni, la reflexión de Alfaro provocó un impacto y se viralizó rápidamente: “Si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. La concepción de juego que tiene Argentina no la podés neutralizar solamente poniendo jugadores con ciertas características. Tenemos que tener la menor cantidad de desajustes posibles. Argentina es la humedad, por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad aflora. Si Argentina te descubre las rajaduras y esas rajaduras no las tenés bien cubiertas en las coberturas, por ahí Argentina se te filtra”.

Y concluyó: “Nosotros tenemos que incorporar esa capacidad de establecer sociedades para lograr que esas rajaduras, que nosotros evidentemente tenemos, no se noten tanto. O que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante. Si no tenemos esa capacidad, contra Argentina nos va a costar”.

Lógicamente, las consultas sobre tener enfrente a Lionel Messi resultaron inevitables y la facilidad de palabras de Alfaro le permitió ofrecer otra perla en la conferencia de prensa: “Messi traspasó las fronteras, es del mundo del fútbol. Deseo que juegue el mejor partido de su vida, ante Perú. Contra nosotros, no. Mañana es nuestro rival. Yo te aseguro, todos van a ir al Defensores del Chaco con la camiseta de Paraguay”.

