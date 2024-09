Gustavo Alfaro y la explosiva reacción luego del golpe de Paraguay ante Brasil en las eliminatorias

Escuchar

Resultó un golpe perfecto: como local, ante un rival de altísima jerarquía y con una imagen sólida. Y en ese contexto la ilusión por volver a una Copa del Mundo, una cita a la que no logra acceder desde hace 16 años, se multiplica. Sin bien por ahora Paraguay está en zona de repechaje y todavía faltan diez fechas para terminar las eliminatorias para el Mundial 2026, la victoria por 1-0 sobre Brasil le abre un escenario muy alentador. Tanto que las cámaras captaron el momento en el que Gustavo Alfaro, el DT de la selección guaraní, les dijo a Damián Bobadilla y a Julio Enciso, “ Vamos que nos vamos al Mundial ”. A pura euforia, camino al vestuario, el técnico argentino sabía que había comenzado con un gran triunfo su camino.

Con el desembarco de Alfaro a la selección de Paraguay, el equipo mostró una versión completamente diferente y eso le permitió en esta doble fecha de eliminatorias igualar sin goles con Uruguay y después superar a Brasil. Apenas un puñado de días le permitió al entrenador argentino modificar la actitud del grupo y así lo explicó: “Nos generó un compromiso enorme ver el estadio, la gente... Me preguntaron el divorcio de la gente con el equipo, yo no puedo decir lo que pasó antes porque no estaba, porque no puedo hablar de las cosas que pasaron. Pero yo les dije a los chicos que esto no es un proceso que se comenzó a construir hace dos o tres semanas atrás, esto no es un proceso que comenzó hace 3 o 4 días cuando comenzamos a jugar, para mí este es un proceso que se comenzó a construir en el 2011 y de distintas maneras fue buscando sus formas y tal vez tardó más de lo que uno hubiese esperado ”.

"VAMOS QUE NOS VAMOS AL MUNDIAL" la locura TOTAL de Alfaro con sus jugadores tras la victoria de Paraguay vs. Brasil.



📹 @Albirroja pic.twitter.com/NXVeVaUtuj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2024

Y agregó: “ Acá yo lo único que quería hacer es tratar de ayudarlos, a empujarlos, a darles ese impulso porque entendía que venían trabajando de distintas maneras, porque nosotros sabemos dónde queremos llegar ”, dijo Alfaro.

Para el entrenador argentino, los momentos de tristeza y decepción de las últimas eliminatorias también forman parte de un proceso: “ Ojalá que este sea el camino que nos lleve al Mundial 2026 . Pero insisto, este no es un camino que empezó hace 15 días, empezó en el 2011 y por distintas circunstancias tuvo distintas alternativas. Hoy siento que Paraguay es Paraguay y siento que recuperamos, no se si una mística, pero sí recuperamos cosas que nos identifica, que define lo que somos. Este era un partido que teníamos que jugar con el corazón en la mano . El equipo está por encima de cualquier nombre”, explicó Alfaro.

Alfaro también contó la charla que tuvo con sus futbolistas en la previa del encuentro, algo que actuó como una suerte de premonición. “Antes del partido les pregunté a los chicos: ‘¿cuánto hace que no hay una alegría grande acá en el Defensores del Chaco?’. Me dijeron: ‘mucho tiempo, profe’. Y ahí les dije: ‘¿no les parece que es una linda noche para una linda alegría? ¿Vamos a esperar que Brasil nos robe la alegría? Vamos a buscarla con nuestras herramientas, nuestros argumentos, nuestras formas, nuestro coraje, con nuestras limitaciones, pero con nuestro corazón’. Este era un partido que había que jugar con el corazón en la mano. También había que jugarlo con la cabeza, porque no había que caer en la trampa de Brasil. Era una combinación: cómo juego con la cabeza y cómo ofrezco el corazón. Y yo creo que hoy los muchachos ofrecieron el corazón y por eso se llevaron la victoria”, contó el DT.

🇵🇾 ALFARO DESTACA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



Gustavo Alfaro: “Ver al Presidente, no en el partido de hoy de local contra 🇧🇷, a 🇺🇾 fue. Cuando teníamos el nicho vencido porque nos habían decretado la muerte. Sin embargo estaban ahí porque creían”. @Albirroja pic.twitter.com/6p2DIqDBhi — LA RED 🇵🇾 (@LaRed_Py) September 11, 2024

La visita del presidente

Uno de los que vive la renovada euforia de la selección es el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que bajó hasta el vestuario a felicitar al plantel y al cuerpo técnico por la victoria, algo que luego posteó en su cuenta oficial de X. “ ¡Con mucha garra y sin achicarnos volvemos a soñar con un Mundial! ¡Gigante Paraguay! ”, escribió el primer mandatario, que incluso estuvo en Montevideo la semana pasada para acompañar a la selección de Paraguay ante Uruguay. En esta oportunidad Peña, acompañado por Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se acercaron hasta el vestuario para saludar a los futbolistas.

Sobre eso también hizo referencia Alfaro: “Ver al Presidente, no en el partido de hoy de local contra Brasil; ¡a Uruguay fue! Cuando teníamos el nicho vencido, porque nos habían decretado la muerte. Sin embargo, estaban ahí porque creían”.

¡Con mucha garra y sin achicarnos volvemos a soñar con un mundial! ¡Gigante Paraguay!🇵🇾 🙌🏻 pic.twitter.com/hsdyOIAkoj — Santiago Peña (@SantiPenap) September 11, 2024

