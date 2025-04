Leandro Paredes: “Si no fuera por Ranieri, hoy estaría en Boca”

El llamado de casa siempre resuena. A veces más fuerte, a veces más silencioso. Pero cuando aparece se hace sentir y moviliza. Y cuando ese llamado llega desde Boca, no es un tema menor para un jugador criado en las entrañas del club. Leandro Paredes lo escuchó, lo pensó y finalmente decidió aplazar el operativo retorno.

En un momento clave de su carrera, cuando muchos ya lo imaginaban vistiendo la camiseta azul y oro en la Bombonera, el volante campeón del mundo eligió quedarse en Roma. “Quería quedarme acá un año más para conseguir algo importante con la Roma antes de volver a la Argentina”, explicó con sinceridad en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Y agregó, sin vueltas: “Es cierto, en esos dos meses con [Ivan] Juric [ex DT del equipo de la capital italiana] hice todo lo posible para volver a Boca. Y la Roma también me había dicho que si las cosas seguían así, podía empezar a buscar otro equipo”.

Pero la historia cambió con la llegada de Claudio Ranieri. “Fue muy importante, me hizo volver a jugar”, reconoció. El cambio en el banco modificó también el rumbo de su carrera. Y lo dijo con claridad: “Sin Ranieri, estaría en Boca”.

Según Paredes, la presencia del DT Claudio Ranieri fue clave para que decidiera seguir en Roma @officialasroma

Además, elogió a Daniele De Rossi, a quien también tuvo como DT: “Para mí, Daniele ya era un gran entrenador cuando jugaba, y mucho más después. Lamentamos su salida, estábamos convencidos de que podíamos hacerlo muy bien con él. Ahora, sin embargo, tenemos que pensar en el presente y disfrutar de lo que estamos haciendo".

En esa extensa entrevista con La Gazzetta dello Sport, el mediocampista volvió a referirse un asunto que sobrevoló el mundillo periodístico durante el mercado de pases del invierno europeo: ¿existe o no una cláusula a favor de Boca? Paredes fue claro: “El hecho de que exista o no cambia poco. Lo que importa es mi elección, que fue renovar. Es lo único en lo que pienso ahora”.

La picante publicación de Camila Galante que reposteó Leandro Paredes cuando se lo criticaba por no volver a Boca en este mercado de pases captura de pantalla

De todas maneras, Paredes no niega su amor por Boca y tiene claro que volverá en plenitud, tal como prometió siempre. No esquiva ese deseo, pero tampoco oculta que todavía siente que tiene más para dar en Roma. “Desde el momento en que llegué aquí me vinculé inmediatamente con esta camiseta. También mi familia: dos de mis hijos nacieron acá. Es una ciudad que queremos mucho”.

Y mientras el corazón late por Boca, la cabeza pide seguir compitiendo en Europa. Por eso eligió quedarse, porque sueña con darle algo más a esta Roma que lo recibió con los brazos abiertos y lo cobijó.

A punto de jugar otro clásico ante Lazio, el equipo al que más enfrentó (10), Paredes también habló del derbi romano con alma bostera. “El derbi de Roma me recuerda al Boca-River, por cómo lo vive la gente, la ciudad… Es muy parecido”, confesó.

Lazio es el rival que más veces enfrentó Paredes; aquí lucha un balón con el francés Loum Tchaouna, en el derbi disputado en enero de este año ANDREAS SOLARO - AFP

Cuando le preguntaron si soñaba con marcar en ese partido, no dudó: “Sería un sueño. Yo creo en eso. Siempre”. Y ante la consulta relacionada con cómo se gana un derbi, resumió: “De la misma manera que hemos ganado los demás: jugando bien, con mentalidad y un poco de astucia que siempre tuvimos en este tipo de partidos”.

La Roma puso sus ojos en tres jugadores argentinos rumbo al próximo mercado de pases: Medina, Balerdi y Di Cesare. Al respecto, el hombre surgido del semillero xeneize destacó: “Con Medina y Balerdi jugué en la selección. Hablé con los dos, son fuertes y jóvenes, pueden hacerlo bien acá. A Di Cesare sólo lo vi por televisión, pero por lo que me contaron es muy buen jugador”.

Leandro Paredes eligió seguir compitiendo un año más en el Viejo Continente. Pero su mensaje es claro: el regreso a Boca no es un interrogante, es una promesa. Solo hay que esperar el momento.

Papá por 3

Hace unos días, Leandro Paredes anunció en su cuenta de Instagram el nacimiento de Lautaro, su tercer hijo junto con Camila Galante. “Bienvenido, amorcito”, escribió el futbolista de la Roma, quien posó con su esposa y sus hijos, Victoria y Giovanni.

Leandro Paredes fue papá otra vez y posó junto a la familia completa @leandroparedes

Galante también se tomó un tiempo para publicar una imagen de Lautaro. En una postal donde se ve su dedo y la cara del pequeño, la modelo agregó: “Bienvenido a nuestra vida, amor. Te estábamos esperando mucho”.

