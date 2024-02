escuchar

Juan Román Riquelme vivió con intensidad el primer triunfo de Boca en la Bombonera en este 2024. Primero, compartiendo momentos de alegría en su palco con Alberto Márcico y un invitado muy especial: el camerunés Alphonse Tchami, recordado delantero que dejó huella en el club de la Ribera en los años noventa por su simpatía y que, casualmente, fue quien asistió al ahora presidente del club cuando marcó su primer gol con la casaca azul y oro.

Pero más tarde, ya con el 2 a 0 sobre Central Córdoba sentenciado, decidió hablar. En esta ocasión, ante las cámaras de TNT Sports. Allí, el ídolo tocó varios temas. El principal fue elogiar a Kevin Zenón, recién llegado al club y ya adaptado al Mundo Boca: “Zenón tiene mucha confianza, lo está haciendo bien, el primer gol fue un golazo, me pasan cosas... Es por culpa de Janson, que sabe que le van a dar una patada y espera para dársela a Bullaude perfecta, lo único que nos faltaba es que le cobren offside a Merentiel, je, encima era el primer gol del chico.”

Luego, insistió con un concepto futbolístico que suele ser su caballito de batalla: la defensa de Pol Fernández, silbado otra vez por los hinchas de Boca. “Sin dudas es el mejor jugador que tenemos en este torneo. Fue el que nos hizo llegar a la final de la Copa Libertadores porque fue el mejor en los dos partidos de la serie contra Palmeiras”, expresó.

Luego, amplió este concepto: “Respeto al hincha, lo quiero, lo adoro, es parte de mi vida, pero tenemos claro que lo único que opinamos, es de fútbol. Yo si llevo al auto al taller, no le digo al mecánico cómo tiene que hacer, lo mismo al panadero cómo tiene que hacer el pan. Pero ellos opinan de fútbol. Contra Sarmiento y Tigre, Pol jugó un gran partido, contra Defensa y Justicia nuevamente. Para que Campuzano se sienta cómodo es porque él lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos”.

Otro futbolista cuestionado por los hinchas y defendido por Riquelme fue Frank Fabra: “Es un jugador que lleva 9 años, es mucho tiempo en el club. Sabe muy bien que lo queremos mucho. Si miramos un poco, empezó a ser titular cuando llegamos al club. Antes no jugaba. Es de esos jugadores que es único: hacen que te quieran mucho y hay otros que no les gusta, esos son los diferentes. Cuando hace un gol como contra Rosario Central en Vélez o Gimnasia para que ganemos un título, que la baja de pecho y le pega tres dedos y nos preguntamos cómo es eso, o el torneo que ganamos que se la da a Benedetto para que la empuje, y contra Tigre en una final que la clava en el ángulo nadie dice nada. Lo que pasa es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas no tanto porque no le gusta mucho andar en la tele. Sabemos que comete errores como todos, quiere mucho a nuestro club y confiamos en él.”

Al respecto, analizó: “La gente repite mucho lo que dicen en la TV. Antes no había tanta prensa cuando nosotros jugábamos. No se hablaba tanto. Hoy desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche hablan... y hay gente trabajando que escucha y escucha. Y después repiten…” Y cerró el asunto: “Es divertido: cuando la gente te cuestiona hay que demostrar que sabés jugar a la pelota. No es fácil tomarlo de esa manera, ojalá que nuestros jugadores puedan lograr eso y que nuestra gente a muchos jugadores como Pol Fernández, que nos regaló muchos títulos, podamos reconocerles mucho más”.

En relación a la salida de Valentín Barco resumió: “Yo no me enojo. Jamás me enojé, vivo una vida normal. Si él tomó esa decisión, debe hacerse cargo. Molesta sí cuando quieren confundir las cosas, yo lo veo muy simple. Como jugador de fútbol tenés que ir y presentar el papel que rescindís, muy simple”.

En relación al hecho de no jugar la Copa Libertadores opinó: “Vamos a intentar competir, de eso se trata. El fútbol es volver a competir. Nos duele no jugar la Copa. Los dos finalistas deben clasificarse, sino no tiene mucho sentido. Si no ganaba Fluminense, quedaba afuera. Estás representando a tu país dejando de lado tu torneo. Creemos que lo representamos de la mejor manera. La final la ven en todo el mundo. El que pierde la final no tiene que quedarse sin nada”.

Acerca de Edinson Cavani, dijo: “Debe estar muy contento que los compañeros le regalaron el triunfo en su cumpleaños, esperemos que se le vayan las molestias y pueda ayudar al equipo”.

Por último, se refirió a su nuevo cargo de presidente: “Antes mi rol era solo futbol, ahora crecer en otras cosas, como nuestro estadio, que nuestra gente esté más cómoda, atenderlos mejor, tenemos mucho que crecer, soy un hincha más y voy a cuidar al club con todos los hinchas”.

