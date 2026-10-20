Hansi Flick, el cerebro de Barcelona, estético y arrollador: del fracaso con Alemania al secreto de su éxito

Hansi Flick no solo es el cerebro del mejor equipo del mundo de la actualidad, Barcelona. Gana todos los partidos, golea casi siempre: es la síntesis perfecta del arte que suele arrollar a los rivales. Los deglute. Por fortuna, el DT tiene otras pasiones, que le permiten disfrutar del fútbol como un trabajo que le brinda confort, dinero y prestigio. El pádel, por ejemplo: cada vez que puede, se encierra en la jaula y le pega a la pelotita con alma y vida. Pero algo más.

Un año atrás, se convirtió en empresario de este incipiente deporte, algo más que un pasatiempo. Es la cabeza de los torneos de Premier Padel y uno de los fundadores de PadelCity, la mayor compañía de esta actividad en Alemania. Jonathan Sierck, socio y amigo del entrenador, de 61 años, suele describirlo con una prosa a medida: “Hansi es una persona con un trato muy humano en un mar de tiburones”.

El padel es una excusa ideal para salir de vez en cuando de esas aguas bravías, aunque siempre muestra templanza, rara vez pierde el control. Tiene una frase de cabecera: “Los egos matan al éxito”. La lanzó luego de un inesperado 1-1 con Rayo Vallecano, en agosto de 2025. Trabaja todos los días en la cabeza de un grupo de jóvenes cracks, sobre todo en Lamine Yamal, un genio seducido por la arrogancia.

Hansi Flick, distendido en el Parque de los Príncipes, en París FRANCK FIFE - AFP

“Lo más importante para mí es que todos los jugadores estén comprometidos al cien por cien con este club y con este equipo”, afirma. Flick consiguió ya cinco títulos en el gigante catalán: dos Ligas de España (temporadas 2024-25 y 2025-26), dos Supercopas de España (2025 y 2026) y una Copa del Rey (2025). La Champions League, una novia algo esquiva en la enorme historia de Barcelona, lo espera con los brazos abiertos.

Este martes se cita con PSG, el bicampeón de la competencia, en París y desde las 16. Luis Enrique está del otro lado del mostrador. “Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo juega un fútbol fantástico, es un entrenador excelente, de los mejores del mundo. Me gusta cómo juega el PSG, cómo arriesgan, es un equipo muy flexible. Me encanta cómo ha ido mejorando a este equipo a este nivel”, asegura.

Lo tiene claro: “Es una buena prueba para nosotros. Me gustaría que nuestro equipo jugase con confianza, con fe y, por supuesto, que juegue como lo hemos hecho en los últimos once partidos”, acepta.

🗣️ Hansi Flick's team talk before training at the Parc des Princes. pic.twitter.com/9XmJTOaZhq — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2026

”Es bonito lo de los récords, pero queremos ganar títulos y conseguir cosas más grandes, es por ello que jugamos al fútbol”, expresa Míster Hansi, nacido en Heidelberg, famosa por un castillo señorial y, sobre todo, por ser la cuna de la universiad más antigua de Alemania. Tiene sobre sus hombros una semana de alta demanda: visita a Paris Saint Germain por la Champions, inmediatamente después, el domingo, recibe a Real Madrid.

Barcelona gana y golea bajo cualquier circunstancia. Juega como si batiera récords todo el tiempo: se impuso en los 11 partidos oficiales de la temporada, tiene un promedio de 4,33 goles por partido en La Liga (39 goles en 9 partidos) y un promedio de 4,5 goles por partido en la Champions League (9 en 2 cotejos), con un promedio global de 4,36 goles. Una locura.

Y todo, sin contar con Raphinha, que hasta el momento de lesionarse en la selección de Brasil había convertido 14 de los 36 tantos del equipo. Se estima que sería titular bajo el fuego de París.

El dueño de esta historia, héroe de la histórica séxtuple corona de Bayern Münich en 2020, fue anunciado en mayo de 2024 como DT de Barcelona para continuar la reconstrucción iniciada por Xavi Hernández en el banco de suplentes del club catalán.

Sin trabajo desde su despido como seleccionador de Alemania en septiembre de 2023, el DT firmó por dos años con los blaugranas, inmersos en dificultades económicas y luego de una temporada en la que no habían ganado ningún título.

Parece una broma a distancia, pero en aquel momento había un nutrido grupo de especialistas de la historia local que tenía dudas sobre su compatibilidad con el ‘ADN Barça’, heredado del fútbol total de la leyenda neerlandesa Johan Cruyff. Lothar Matthäus lo defendió a capa y espada: “El estilo de Hansi le conviene al Barça”.

Hansi Flick, DT de Barcelona, trata a Lamine Yamal como si fuera el padre JOSEP LAGO - AFP

Y fue más allá: “Con Pep Guardiola, el Barcelona era un espectáculo y producía un gran fútbol. Y con Hansi puede recuperar esa magia. Quiere que sus equipos jueguen de manera ofensiva y atractiva”, detalló el campeón del mundo 1990 en una entrevista con el diario Bild.

Pasante en un banco de joven y volante defensivo sobre el césped, dice inspirarse en Arrigo Sacchi y Arsene Wenger en su formación: aquel Milan, sobre todo y ese Arsenal, en un escalón más abajo, tienen cosas de este Barcelona. Esta formación, de todos modos, cuenta con algo más: con campo abierto, vuelan como flechas. A partir de Rodrigo, un mar amplio: Pedri, Lamine, Fermín López, Gabriel Jesús, Raphina, Gordon, Dani Olmo, Gavi. Todos para uno.

Flick es el tercer entrenador alemán de la historia de Barça, luego de los casos de Hennes Weisweiler (1975-1976) y Udo Lattek (1981-1983). Tiene fama de ser cercano a sus jugadores y abierto al diálogo. Con Lamine hubo conexión inmediata. “Es una persona muy amable, con la que puedes hablar. Te pregunta cómo estás, te enseña mucho, he aprendido mucho con él. Y eso hace que sea respetado como entrenador y como persona. Es como lo ves, es estricto pero a la vez sabe entender lo que necesita cada jugador en cada momento. Cuando se trata de conceptos defensivos, sí que me pide ciertas cosas, pero en la parcela ofensiva no me dice mucho, sólo que disfrute y ya está. Esa es la confianza que nos da”, aporta el crack, de 19 años.

Barcelona, campeón de la liga, con el DT alemán por el aire Judit Cartiel - FC Barcelona

Como jugador y de mediocampista, ganó cuatro títulos de la Bundesliga en Bayern Múnich, club al que regresó en 2019 como entrenador adjunto de Niko Kovac. Meses después, luego del despido del croata, Flick asumió el cargo del gigante bávaro y lo ganó todo: un histórico ‘sextete’: Bundesliga, Copa de Alemania, Champions League, Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Cómo olvidar el histórico 8-2 que endosó su Bayern al que es su club hoy en los cuartos de final de la Champions League en 2020. Enfrente tenía a Leo Messi, que semanas atrás elogió su trabajo. “Durante el partido del Bayern contra el Barcelona, mi celebración fue la misma para los ocho goles y no sonreí en lo absoluto. No me nacía hacerlo por respeto al rival”, fue su recuerdo, años después.

Ese baile fue apenas unos meses antes de que en 2021 asumiera la difícil tarea de reemplazar en el banco de suplentes de Alemania a Joachim Low. Sin embargo, fue un fracaso su misión: luego de Qatar 2022 quedó inmortalizado como el primer seleccionador alemán de la historia en ser despedido de su cargo.

Sin el carisma de Pep Guardiola, Luis Enrique o Jurgen Klopp, aunque con una fuerte personalidad puertas adentro, prefiere viajar por otros caminos, más austeros. “Creo que hay una gran diferencia entre Pep y yo. Para mí, él está en otro nivel”, suscribe.

Tal vez, el principal secreto de su éxito no solo sea domar el ego de las estrellas. Se trata de un concepto táctico básico, que lo representa con sencillez, como más le agrada. “Cuando tienes la posesión, el contrario no puede marcarte un gol”, define. Una posesión que suele alcanzar el 70 por ciento, casi nunca a los costados, casi siempre hacia adelante.