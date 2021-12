Homenaje: el emotivo recuerdo de Messi y Mascherano a un año de la muerte de Sabella

Sin palabras, pero con una historia en su perfil oficial de Instagram. Así homenajeó Lionel Messi a Alejandro Sabella al cumplirse un año de su muerte. El ex entrenador de Estudiantes de La Plata tal vez haya sido el técnico más influyente de la carrera de La Pulga en el seleccionado nacional. El astro rosarino eligió dos fotos en las que se lo ve junto a Pachorra, escuchándolo con atención.

El entrenador habla y el capitán escucha: una foto de Brasil 2014 con Alejandro Sabella y Lionel Messi. AFP

Messi no fue el único futbolista que homenajeó al ex entrenador del seleccionado, hacedor del subcampeón mundial en Brasil 2014. También se sumó Javier Mascherano, la voz cantante de aquel equipo. Lo hizo con otra historia en Instagram, sin palabras, tal como hizo su ex compañero más famoso. En ella puede verse al entrenador con una corbata celeste, dando indicaciones en pleno partido. Trabajando en lo que más le gustaba.

En diálogo con Télam, el Jefecito relató la influencia que tuvo Pachorra en su carrera: “Sin dudas es el entrenador con el que me volvieron las ganas de jugar en la Selección”, dijo el ex futbolista de River y Estudiantes de La Plata, las dos camisetas que defendió en el fútbol argentino. Y agregó: “Me dio la posibilidad de sentirme bien otra vez un lugar muy especial, de poder compartir y disfrutar de un grupo hermoso. Se lo extraña mucho. Tenía mucho para dar y con él podíamos aprender”. Sabella decidió en su momento quitarle la cinta de capitán a Mascherano y dársela a Messi, sin que eso supusiera un quiebre en la relación con el mediocampista formado en River. Más bien, todo lo contrario.

Mascherano y Sabella se funden en un abrazo infinito: fue una de las tantas instantáneas que dejó el recordado mundial de Brasil 2014. AP

“Alejandro fue una persona, un entrenador muy importante en mi carrera, con el que conseguí tener una conexión diferente a otros, con el que he disfrutado compartir una Selección durante tres años. Aprendí mucho en el día a día”, elogió Mascherano a Sabella. Y continuó: “El aprendizaje no era sólo en el entrenamiento, sino en cada charla que se podía compartir, las de fútbol y en las que hablábamos de la vida, transmitía siempre mucha tranquilidad, te daba paz”. El propio Sabella fue uno de los artífices de la llegada de Mascherano a Estudiantes de La Plata, el último club de una carrera que incluyó pasajes por Corinthians (Brasil), West Ham y Liverpool (Inglaterra), Barcelona (España) y Hebei Fortune (China).

El recuerdo de Estudiantes de La Plata

Mariano Andújar, capitán de Estudiantes de La Plata, también se tomó un momento para recordar a Sabella en las redes sociales. “Siempre”, reza una historia en Instagram en el que se lo ve al arquero junto al entrenador durante su visita al flamante estadio Uno. “Abrazos Ale a vos”, dice otra publicación, en el que se ve a todo el banco de suplentes argentino, con Andújar incluido, festejando un gol de Messi en el Mundial de Brasil 2014.

Mariano Andújar también recordó a Alejandro Sabella, un DT muy querido por todos

El club platense también se volcó a las redes sociales para recordar a uno de sus maestros. El hashtag #AlejandroSabellaSiempre sirvió para aglutinar los homenajes virtuales. En un posteo a través de Twitter, la institución definió al ex futbolista y entrenador: “Futbolista. Entrenador. Maestro. Campeón. Nuestro orgullo”.