Horario de la gala del Balón de Oro 2026, con Lionel Messi entre los nominados

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El premio otorgado por la revista France Football reconoce al mejor futbolista de la temporada; el evento se puede ver únicamente por streaming
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El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes 26 de octubre al mejor jugador de la temporada 2025-2026. Lionel Messi y Lautaro Martínez figuran entre los 30 nominados, aunque solo Leo tendría chances concretas de quedarse con el premio por novena vez en su carrera. La ceremonia está programada para las 17 (horario argentino) en The London Palladium de Londres, Inglaterra, con transmisión vía streaming a través de DAZN y el canal oficial del Balón de Oro.
En los papeles, hay cinco principales candidatos: Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri. De ellos, los únicos que ya saben lo que es ser elegido como el más destacado del planeta son el mediocampista español, ganador en 2024; y el astro argentino, el máximo poseedor del Balón de Oro con ocho conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Las casas de apuestas, sin embargo, señalan al delantero inglés como el máximo favorito.
El último ganador fue Ousmane Dembélé, el talentoso futbolista de París Saint Germain (PSG). Quedó por delante de Lamine Yamal (Barcelona) y el portugués Vitinha (PSG) en las votaciones y se adjudicó el galardón por primera vez en su carrera. Así, se convirtió en el sexto francés en quedarse con el Balón de Oro tras lo hecho por Michael Platini (1983, 1984 y 1985), Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).
Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).
Three days to go before the 2026 Ballon d'Or Ceremony! See you on Monday, 26th. #ballondor pic.twitter.com/sS7pai0MS9— Ballon d'Or (@ballondor) October 23, 2026
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Harry Kane corre con ventaja para quedarse con el Balón de Oro 2026 en la gala de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 2.25 que se repagan por una hipotética coronación de Lamine Yamal. Más atrás en las apuestas aparecen Kylian Mbappé con 13.00, Lionel Messi con 21.00 y Rodri con 41.00.
Nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinicus Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
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