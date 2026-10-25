Horario de la gala del Balón de Oro 2026, con Lionel Messi entre los nominados

El Balón de Oro 2026 se entrega este lunes 26 de octubre al mejor jugador de la temporada 2025-2026. Lionel Messi y Lautaro Martínez figuran entre los 30 nominados, aunque solo Leo tendría chances concretas de quedarse con el premio por novena vez en su carrera. La ceremonia está programada para las 17 (horario argentino) en The London Palladium de Londres, Inglaterra, con transmisión vía streaming a través de DAZN y el canal oficial del Balón de Oro.

En los papeles, hay cinco principales candidatos: Messi, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri. De ellos, los únicos que ya saben lo que es ser elegido como el más destacado del planeta son el mediocampista español, ganador en 2024; y el astro argentino, el máximo poseedor del Balón de Oro con ocho conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Las casas de apuestas, sin embargo, señalan al delantero inglés como el máximo favorito.

El inglés Harry Kane y el español Lamine Yamal compiten mano a mano por el Balón de Oro 2026 Canchallena

El último ganador fue Ousmane Dembélé, el talentoso futbolista de París Saint Germain (PSG). Quedó por delante de Lamine Yamal (Barcelona) y el portugués Vitinha (PSG) en las votaciones y se adjudicó el galardón por primera vez en su carrera. Así, se convirtió en el sexto francés en quedarse con el Balón de Oro tras lo hecho por Michael Platini (1983, 1984 y 1985), Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

Three days to go before the 2026 Ballon d'Or Ceremony! See you on Monday, 26th. #ballondor pic.twitter.com/sS7pai0MS9 — Ballon d'Or (@ballondor) October 23, 2026

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Harry Kane corre con ventaja para quedarse con el Balón de Oro 2026 en la gala de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 2.25 que se repagan por una hipotética coronación de Lamine Yamal. Más atrás en las apuestas aparecen Kylian Mbappé con 13.00, Lionel Messi con 21.00 y Rodri con 41.00.

Lionel Messi es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, pero no se perfila como el gran favorito Miguel Oses - AP

Nominados al Balón de Oro 2026