La selección argentina ya se entrena en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con vistas a la tercera doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Los rivales de turno serán Uruguay como local (jueves 16 de noviembre a las 21) y Brasil como visitante (martes 21 a las 21.30). “Todos los partidos por las eliminatorias son difíciles porque siempre son duros, pero con estos rivales, clásicos de por medio, aparece un plus por la historia que encierran, por la jerarquía de sus futbolistas… Debo reconocer que son esos partidos que siempre estás esperando”, anticipó el argentino Nicolás Tagliafico en diálogo con LA NACION.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó los cuatro partidos que disputó en lo que va de la competencia y mantiene puntaje perfecto, lo que le permite ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 unidades, cinco más que sus inmediatos perseguidores: Uruguay, Brasil y Venezuela. En la primera fecha venció por la mínima diferencia a Ecuador con un golazo de tiro libre de Lionel Messi; luego, sin el capitán entre los convocados, goleó por 3 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz con goles de Enzo Fernández, Tagliafico y Nicolás González. En la tercera jornada, en tanto, derrotó por 1 a 0 a Paraguay con un tanto de Nicolás Otamendi, y después le ganó por 2 a 0 a Perú con un doblete de Messi.

Argentina vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Fecha 5 de las Eliminatorias hacia el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día: Jueves 16 de noviembre.

Hora: 21.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

TV: TV Pública y TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

Brasil vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 6 de las Eliminatorias hacia el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día: Martes 21 de noviembre.

Hora: 21.30.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

TV; TV Pública y TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

Los convocados de la selección argentina

Entre los 28 convocados destaca el regreso de dos campeones del mundo, Paulo Dybala y Ángel Di María, ambos ausentes en la anterior doble fecha por lesión, como así también la ausencia por cuestiones futbolísticas de Thiago Almada (convocado a la Sub 23) y Alejandro Garnacho, y el primer llamado a dos nuevos laterales: Pablo Maffeo y Francisco Ortega. Por otro lado, a diferencia de las anteriores citaciones, Scaloni no llamó a jugadores Sub 23 para que se entrenen bajo las órdenes de Javier Mascherano, DT de esa categoría, ya que el conjunto juvenil realizará una gira por Japón para afrontar dos amistosos con la selección local próximamente.

Pablo Maffeo, una de las grandes sorpresas de Lionel Scaloni en la última convocatoria @AFA

Arqueros

Emiliano Martínez , de Aston Villa (Inglaterra)

, de Aston Villa (Inglaterra) Franco Armani , de River Plate

, de River Plate Juan Musso , de Atalanta (Italia)

, de Atalanta (Italia) Walter Benítez, de PSV (Países Bajos)

Defensores

Gonzalo Montiel , de Nottingham Forest (Inglaterra)

, de Nottingham Forest (Inglaterra) Pablo Maffeo , de Mallorca (España)

, de Mallorca (España) Nahuel Molina , de Atlético de Madrid (España)

, de Atlético de Madrid (España) Germán Pezzella , de Real Betis (España)

, de Real Betis (España) Cristian Romero , de Tottenham (Inglaterra)

, de Tottenham (Inglaterra) Lucas Martínez Quarta , de Fiorentina (Italia)

, de Fiorentina (Italia) Nicolás Otamendi , de Benfica (Portugal)

, de Benfica (Portugal) Marcos Acuña , de Sevilla (España)

, de Sevilla (España) Francisco Ortega , de Olympiacos (Grecia)

, de Olympiacos (Grecia) Nicolás Tagliafico, de Lyon (Francia)

Mediocampistas

Leandro Paredes , de Roma (Italia)

, de Roma (Italia) Guido Rodríguez , de Real Betis (España)

, de Real Betis (España) Enzo Fernández , de Chelsea (Inglaterra)

, de Chelsea (Inglaterra) Rodrigo De Paul , de Atlético de Madrid (España)

, de Atlético de Madrid (España) Exequiel Palacios , de Bayer Leverkusen (Alemania)

, de Bayer Leverkusen (Alemania) Giovani Lo Celso , de Tottenham (Inglaterra)

, de Tottenham (Inglaterra) Alexis Mac Allister, de Liverpool (Inglaterra)

Delanteros

Paulo Dybala , de Roma (Italia)

, de Roma (Italia) Ángel Di María , de Benfica (Portugal)

, de Benfica (Portugal) Lionel Messi , de Inter Miami (Estados Unidos)

, de Inter Miami (Estados Unidos) Julián Álvarez , de Manchester City (Inglaterra)

, de Manchester City (Inglaterra) Lautaro Martínez , de Inter de Milán (Italia)

, de Inter de Milán (Italia) Nicolás González , de Fiorentina (Italia)

, de Fiorentina (Italia) Lucas Ocampos, de Sevilla (España)