Houston Dynamo FC vs. FC Dallas por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Houston Dynamo FC y FC Dallas correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 21.30 h en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

El momento de los equipos

Houston Dynamo FC afronta este compromiso tras haber igualado 3-3 ante San Diego en su última presentación. Por su parte, FC Dallas llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 1-0 frente a Seattle Sounders FC en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscan consolidar su rendimiento en la recta final de la fase regular. Mientras que Houston Dynamo FC intentará aprovechar su localía en el Shell Energy Stadium para recuperar terreno, FC Dallas buscará prolongar su racha positiva tras el triunfo reciente para escalar posiciones en la tabla del certamen.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa decisiva de la temporada. Sumar de a tres es vital para Houston Dynamo FC para reafirmar sus intenciones, mientras que FC Dallas apunta a mantenerse en la senda del triunfo para mejorar su ubicación de cara a los puestos de clasificación.