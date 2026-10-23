Saltar al contenido principal
LA NACION

Houston Dynamo FC vs. Minnesota United FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

Houston Dynamo FC recibe a Minnesota United FC en la jornada 32 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Houston Dynamo FC vs. Minnesota United FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online
Houston Dynamo FC vs. Minnesota United FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Houston Dynamo FC y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

El momento de los equipos

Houston Dynamo FC llega a este compromiso tras igualar 2-2 ante FC Dallas en su última presentación. Por su parte, Minnesota United FC arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 3-2 frente a St. Louis City SC.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un tramo decisivo de la temporada. Mientras el local intenta aprovechar su localía en el Shell Energy Stadium para consolidar su juego, la visita llega con la confianza de haber sumado tres puntos en su presentación más reciente.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, el resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la postemporada, buscando escalar posiciones en la tabla de la MLS y asegurar su lugar en la siguiente instancia del certamen.

LA NACION
MLSHouston DynamoFútbol exteriorDeportes USAServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. A la final de la Sudamericana: Atlético Mineiro pasó de la desconfianza a la ilusión con Eduardo Domínguez
    1

    Atlético Mineiro, un conocido de los argentinos que pasó del recelo a la ilusión con el técnico Eduardo Domínguez

  2. El grito de guerra de los hinchas de Estudiantes contra la AFA en la llegada de Verón a Brasil
    2

    Estudiantes llegó a Río entre el apoyo a Verón y los insultos para Tapia: “Oh, no soy secanuca...”

  3. El golazo de Maher Carrizo, Prestianni sigue en racha con la mira en la selección y la insólita expulsión en Milan
    3

    El golazo de Maher Carrizo, Gianluca Prestianni sigue en racha y la insólita expulsión en Milan

  4. Harry Kane, a los 33 años: "Trabajo mucho en la sombra con un médico que me potenció cuando a esta edad el rendimiento suele decaer"
    4

    Harry Kane, a los 33 años: “Trabajo mucho en la sombra con un médico que me potenció cuando a esta edad el rendimiento suele decaer”