Houston Dynamo FC vs. Minnesota United FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Houston Dynamo FC recibe a Minnesota United FC en la jornada 32 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Houston Dynamo FC y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.
El momento de los equipos
Houston Dynamo FC llega a este compromiso tras igualar 2-2 ante FC Dallas en su última presentación. Por su parte, Minnesota United FC arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 3-2 frente a St. Louis City SC.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un tramo decisivo de la temporada. Mientras el local intenta aprovechar su localía en el Shell Energy Stadium para consolidar su juego, la visita llega con la confianza de haber sumado tres puntos en su presentación más reciente.
Lo que está en juego
A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, el resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la postemporada, buscando escalar posiciones en la tabla de la MLS y asegurar su lugar en la siguiente instancia del certamen.
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