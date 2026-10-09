Huachipato vs. O'Higgins por el Primera División Chile, día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Huachipato y O'Higgins correspondiente a la jornada 24 del torneo Primera División Chile se disputará este sábado 10 de octubre a las 17.30 h en el Estadio Huachipato-CAP Acero, ubicado en Talcahuano.

El momento de los equipos

Huachipato llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Universidad de Concepción en su última presentación. Por el lado de O'Higgins, el equipo buscará recuperarse luego de la derrota sufrida por 1-0 ante Audax Italiano en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en un momento dispar en cuanto a su confianza reciente: mientras que los locales vienen de sumar de a tres con valla invicta, la visita intentará cortar su racha negativa en un terreno históricamente complejo como lo es el CAP Acero.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato. Huachipato busca consolidar su buen presente para escalar posiciones en la tabla, mientras que O'Higgins necesita imperiosamente los tres puntos para retomar la senda del triunfo y mantenerse competitivo en el certamen.