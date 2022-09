Huracán - Central Córdoba: con la ley del penal y las ejecuciones de Franco Cristaldo, el Globo se puso a un punto del líder Atlético Tucumán

Huracán venció a Central Córdoba por 2-0 en el Tomás Adolfo Ducó, en un partido de la fecha 17 de la Liga Profesional Argentina. Los goles fueron anotados por Franco Cristaldo, ambos de penal, en el segundo tiempo. Dos ejecuciones parecidas, casi idénticas. Y, de esta manera, el equipo de Diego Dabove escala en la tabla de posiciones y confirma su buen momento: se ubicó a un punto del líder, Atlético Tucumán.

“Estoy muy contento. Es una satisfacción muy grande para mí la ovación de la gente. Feliz y contento por el triunfo, por volver al gol y esperemos seguir así”, dijo Cristaldo, la figura del partido, en declaraciones a ESPN. Y agregó luego de su décimo festejo, que lo ubicó a uno de Mateo Retegui (11), el máximo artillero del certamen: “Nosotros vamos partido a partido, queremos ganar siempre. Nos llevamos un triunfo lindo y ahora esperar cómo se dan los demás resultados el fin de semana”.

Franco Cristaldo, especialista en la ejecución de los penales FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Cristaldo, que hace poco le había dejado patear un penal a Matías Cóccaro porque el Zorro venía con una sequía goleadora, volvió a tomar las riendas en las ejecuciones y confirmó su gran año: suma 20 participaciones directas entre goles y asistencias en 32 partidos con Huracán en este 2022. Convirtió 6 goles en los últimos 6 encuentros.

En el torneo, Huracán venía de empatar ante Arsenal por 1-1 mientras que Central Córdoba había igualado ante Lanús por 2-2. El Globo armó una noche de festejos en Parque Patricios, ante su gente. Fue muy superior, más allá de alguna chance que tuvo el equipo dirigido por Abel Balbo. La más clara de la visita, un zurdazo de Alejandro Martínez que dio en el palo izquierdo de Chaves.

Lo mejor del encuentro

Huracán conserva un invicto de 6 partidos, se impuso con orden, tenacidad, y los penales convertidos por Franco Cristaldo, el goleador del equipo de Dabove en el campeonato con 10 anotaciones. Los dos penales fueron convertidos de manera casi idéntica, cruzando el remate con derecha y al palo derecho del arquero César Rigamonti.

Huracán vs Central Cdba. 01-09-22 FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Los dos infracciones, sancionadas en el segundo tiempo, fueron por una mano de Paulo Lima tras un cabezazo de Cóccaro (jugada revisada por el VAR); la segunda, una falta de atrás de Linares sobre Benjamín Garré cuando el ex Racing estaba llegando para definir sobre el punto penal. Sí no hubo penal de Lautaro Montoya sobre Garré entre medio de ambas situaciones, aunque Trucco fue llamado por el VAR para revisar la acción. El juez, correctamente, no sancionó aquí la pena máxima.

Central Córdoba terminó preso de su propia impotencia, reflejada en las tarjetas rojas recibidas por Paulo Lima y Abel Bustos, correctamente expulsados por el árbitro Silvio Trucco. El primero por doble amonestación, el segundo por una dura entrada sobre Enzo Luna.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.