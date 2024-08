Iker Muniain se desvive por River y su representante lo deja claro: “Solo quiere jugar allí”

Escuchar

Iker Muniain volvió a dar fuertes señales de su deseo de jugar en River. En las últimas horas, fue su agente, Omar Rodríguez, quien dejó en claro la ilusión del futbolista: “Desde siempre quiso jugar allí”.

“Tiene 31 años, físicamente está bárbaro y quiere cumplir su sueño. No le importa lo económico ni alejarse de su familia por un tiempo. Sólo quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”, agregó el representante en una entrevista con el sitio Bolavip.

En esa misma charla dejó en claro que el exjugador de Athletic Bilbao rechazó importantes ofertas de otros equipos (principalmente de la MLS de Estados Unidos y de la Liga Profesional saudí) para cumplir su sueño de ponerse la camiseta de la banda roja y levantar el trofeo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Sin embargo, el contexto para que el atacante pueda concretar su arribo a la entidad de Núñez no es el ideal. Ocurre que se dan varios factores al mismo tiempo, que terminan siendo obstáculos para su posible incorporación.

La desvinculación de Martín Demichelis como entrenador y el posterior regreso de Marcelo Gallardo alteró en parte el mapa futbolístico de River, con un foco a largo plazo de la mano del DT más ganador de su historia otra vez en el banco, pero a la vez con las urgencias de siempre. Con una zanahoria que entusiasma a todo el pueblo millonario: la posibilidad de definir todas sus series de Copa Libertadores de local (por haber sido el equipo que más puntos sacó en la etapa de grupos) y la chance concreta de que la final, a partido único, se dispute en el Monumental. Por lo pronto, el primer paso comenzará este miércoles, cuando desde las 21.30 visite a Talleres en Córdoba, por los octavos de final, y una semana más tarde defina la llave ante su público.

Pero ese no es el mayor inconveniente para la posible contratación de Muniain, sino algo más vinculado con lo reglamentario. Con cinco extranjeros habilitados para firmar planilla y seis para formar parte del plantel profesional, River no tiene disponibilidad, ya que cuenta con dos de sus figuras como Miguel Ángel Borja (Colombia) y Paulo Díaz (Chile) como titulares y cuatro recientes refuerzos como Sebastián Boselli (Uruguay), Agustín Sant’Anna (Uruguay), Nicolás Fonseca (Uruguay) y Adam Bareiro (Paraguay), que completó ese hueco sobrante hace unos días, proveniente de San Lorenzo.

¿Cuál es la única chance de que se libere algún cupo y que pueda avanzar la negociación con el hombre nacido en Pamplona? Que avancen y se resuelvan pronto los papeles vinculados con nacionalizar a al menos dos futbolistas extranjeros. Ellos son Paulo Díaz y el propio Bareiro, que están tramitando la ciudadanía argentina, pero ven difícil que se pueda resolver alguno de estos dos trámites antes del 31 de agosto, fecha en la que se cerrará el libro de pases en el país.

Por fuera de eso, hay otro asunto más ligado a lo futbolístico: River no está en la búsqueda directa de volantes en la zona ofensiva, porque es un sector del campo que considera superpoblado. A saber: hoy cuenta con Claudio Echeverri, Esequiel Barco, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono y espera la recuperación de Gonzalo “Pity” Martínez para fin de año.

Muniain es un mediocampista ofensivo que puede jugar como enlace, mediapunta o hasta recostado por izquierda y que desde su debut profesional a los 16 años -récord en el Athletic Bilbao- cautivó a propios y extraños por su talento, destreza, visión de jugo y personalidad, al punto tal que se volvió emblema, capitán y figura de su club.

Pero en su última temporada, perdió terreno por sus altibajos: solo sumó 953 minutos en 25 partidos (nueve como titular) con tres goles. En total, en el club vasco acumuló 559 partidos disputados para ser el jugador con más presencias en la historia de la institución, marcó 75 goles y levantó tres títulos en el club: dos Supercopas de España y una Copa del Rey. “River Plate es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces”, dijo Iker en Diario Marca.

Y agregó: “Es una de las opciones que contemplo, que me atraen. Como todos sabemos ahora que he tomado la decisión, pues es muy amplio. Ya dije en su día que el poder jugar en La Liga española y en Europa quedaba descartado completamente. Quería vivir una experiencia lo más diferente posible a lo que ya había vivido durante toda mi carrera. Dentro de ese mercado son varias las ligas que me atraen”.

En River todavía no le bajaron el pulgar y también comprenden que no es nada frecuente que un futbolista europeo de jerarquía se desviva por actuar en el Monumental, lo que también es analizado a la hora de considerar cómo se potenciaría la marca River en España si Iker finalmente se suma.

Quizás, una opción sea aguardar la clasificación a cuartos de final en la Copa y que Muniain sea incorporado solo para jugar la Libertadores, precisamente ese trofeo que el ibérico sueña con levantar. Pero, al menos hoy, es una historia que aún nadie sabe cómo continuará.

