El Sudamericano Sub 17: una incómoda derrota con Colombia abrió un inesperado interrogante

Hay que esperar por la clasificación para el Mundial. Por ahora, nada está dicho en ese sentido. La selección argentina sub 17 perdió por 2 a 1 contra Colombia, el anfitrión, y ya no puede luchar por el título de campeón del Sudamericano. Pero el crédito está abierto todavía rumbo a Qatar 2025.

Colombia jugó mucho mejor que la Argentina. Es más: debió ganar por una diferencia mayor, pero los jóvenes suelen caer en deslices, y los que cometió el local en las dos áreas mantuvieron viva la ilusión de los chicos de nuestro país. Thomas de Martis, en el final, casi empató, con un derechazo que chocó contra un palo. Colombia alcanzó las semifinales, junto a Chile, que le ganó por 1 a 0 a Paraguay en el grupo A.

En el final, hubo cargadas de los colombianos y una reacción innecesaria de los argentinos. Un revuelo que no fue un bochorno por la calma de los mayores, de uno y otro banco de suplentes. En el vestuario siguió la tensión.

Thiago Yañez aportó la garra habitual

¿Cómo sigue? Brasil, Venezuela, Colombia y Chile ya se clasificaron al Mundial y van a buscar el título en el Sudamericano. La Argentina terminó tercera y se enfrentará este martes con Bolivia, cuarto en la otra zona. Los pibes que dirige Placente, si ganan, se meten directamente en el Mundial. Si pierden, deberán enfrentar al perdedor de Paraguay contra Ecuador por el último lugar. El certamen provee siete pasajes, de diez equipos.

Criss Macías, a los 9 minutos, sacó un derechazo bárbaro, de pique al piso, imposible para el arquero Juan Centurión. A los 15, Santiago Londoño aprovechó el desconcierto total de la Argentina y estableció el 2-0, un centro atrás como rubrican los viejos manuales. La defensa nacional estaba desorientada, como en otra sintonía. El desarrollo fue esquivo de principio a fin. Colombia, motivado por un estadio con miles de hinchas, se sintió a gusto, tomó el control del desarrollo como un auténtico candidato.

El descuento argentino no alcanzó para la remontada

La Argentina fue una decepción. No hizo pie en buena parte del desarrollo, apagados casi todos. Alex Verón, Uriel Ojeda, Alejandro Tello, Joaquín Piñeyro..., todos se mostraron erráticos, agobiados por el escenario y el contexto. El equipo argentino pasó de alcanzarle el empate para el tramo final y la clasificación para Qatar a jugar con la angustia de no saber qué va a pasar, no solo en este mismo partido. En lo que vendrá...

Y mientras tanto, Colombia disfrutaba de las facilidades de la última línea y en un par de ocasiones estuvo a tiro del tercer grito antes del cierre del primer capítulo. Los cambios (como el ingreso de Jerónimo Gómez Mattar) buscaron darle una energía renovada a un equipo que atacaba con los ojos cerrados, desesperado. De todos modos, en el tramo final, la Argentina demostró mejores destrezas.

¡AGÓNICO GOL DE LA ROJA! 🇨🇱🔥



➡️ En la ultima jugada del partido, al minuto 90+10', Alonso Olguín venció a Fernández y sentencio el 1-0 frente a Paraguay en la ultima fecha del CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS desde el punto penal.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! 📺📲 pic.twitter.com/UqoArksDwB — DSPORTS (@DSports) April 6, 2025

A 15 minutos del final, dispuso de un penal, por una infracción sobre Joaquín Piñeyro. Y fue convertido por Thomas de Martis (otro de los ingresados), que levantó a los chicos, con arengas y un entusiasmo mayúsculo, que no tuvo prácticamente en todo el espectáculo.

A primera hora, Brasil y Venezuela se clasificaron para la Copa del Mundo, por la quinta jornada del Grupo B. Brasil se impuso sobre Ecuador por 3 a 2 y Venezuela empató 2 a 2 con Uruguay. El gigante quedó primero, con 10 puntos y la Vinotinto, toda una revelación, con 7 unidades. Así, se clasificaron para las semifinales, mientras que sorprendió el nivel de Uruguay, habitualmente preparado para este tipo de desafíos. Resultó último, con 2 puntos, eliminado para todo.

El encuentro entre albicelestes y cafeteros correspondió a la quinta y última fecha del Grupo A, cuyos dos primeros en la tabla avanzaron a las semifinales, en busca del título. Brasil jugará con Chile y Venezuela, frente a Colombia.

Diego Placente apostó por un equipo con buena circulación de balón y presión alta en campo rival. Las variantes ofensivas fueron claves en los últimos encuentros. Sin embargo, poco de estas virtudes se vieron contra Colombia. El formato de juego es diferente al de los últimos certámenes de este tipo porque no hay Hexagonal Final.

