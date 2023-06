Impacto: Kylian Mbappé no renovará su contrato con PSG hasta 2025 y desde PSG le buscarán una salida durante el verano europeo

escuchar

La relación entre Kylian Mbappé y PSG parece haber llegado a su fin. Luego del intenso tire y afloje por su renovación a mediados de mayo de 2022, el diario L’Equipe reveló este lunes que el atacante le comunicó al club parisino que no renovará su contrato que finaliza el 30 de junio de 2024, y no ejercerá la opción por un año más, que iba a ser hasta mediados de 2025.

La comunicación de Mbappé se habría dado este mismo lunes con PSG, a través de una carta. Además, desde el medio francés aseguran que el club de París ya piensa en transferir al futbolista de 24 años durante el mercado de pases del verano europeo que se abrirá en las próximas semanas.

Kylian Mbappé posó con su camiseta del Paris Saint-Germain durante la renovación de su contrato el año pasado, sin embargo, hubo un giro en la situación y podría ser vendido durante este mercado de pases

“PSG, sorprendido y cansado por la decisión de su jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza: ahora, o Mbappé amplía su contrato durante este verano, o será vendido antes del cierre de mercado”, explica L’Equipe en su artículo, añadiendo además que fuentes de PSG fueron rotundas: “No saldrá libre bajo ningún concepto”.

Otra de las informaciones que brinda el diario deportivo francés es que la información no tomó por sorpresa al club de la capital francesa, pero sí parece haber desencadenado un conflicto con los propietarios de la entidad en Qatar. Los mismos estaban dispuestos a hacer muchísimo esfuerzo para retener a Mbappé más allá de junio de 2024, pero la carta que envió el delantero no fue recibida de buena manera, y ya saben que su salida durante este verano será una realidad.

Real Madrid, quien ya buscó al atacante el año pasado, podría volver a la carga por el francés tras la salida de su compatriota Karim Benzema

A partir de la decisión del jugador, PSG deberá tratar de venderlo antes de fines de 2023 si quiere obtener un buen ingreso económico. Vale destacar que la cláusula de salida del atacante es por 400 millones de euros, pero a partir de la determinación que tomó el delantero, es un hecho que ningún club estará dispuesto a abonarla si puede contar con el jugador dentro de doce meses pagando sólo el contrato del futbolista. En el caso de que PSG no pueda transferirlo en las próximas semanas, el jugador podría sentarse a negociar a partir del 1° de enero de 2024 con cualquier equipo para continuar su carrera en otra entidad desde julio del año próximo.

Uno de los equipos que ingresa en esta carrera como máximo interesado en contar con los servicios de Kylian Mbappé es Real Madrid. El francés ya coqueteó con el equipo español antes de la renovación en mayo de 2022. Finalmente decidió continuar con la casaca de PSG, lo que encendió una enorme decepción en el club español. Sin embargo, la información de L’Equipe de este lunes cambia la ecuación y desde la Casa Blanca volverían a poner los ojos sobre el delantero; mucho más en un momento en el que sufrió la salida de Karim Benzema, que se alejó para firmar con Al Ittihad, de Arabia Saudita.

Al respecto, unos aficionados habían hablado al respecto con el presidente del Real, Florentino Pérez, en un video que luego se hizo viral. “¿Va a fichar a Mbappé, Florentino?”, le preguntaron. El dirigente giró y respondió con un “sí” contundente, que no dejaba lugar a dudas. “¿Ahora?”, le repreguntaron. “No, no será este año”, agregó Florentino, que ahora debe elegir entre buscar a la megaestrella como reemplazo de Benzema, o esperar unos meses para negociar contrato.

La próxima salida de Mbappé representa otro duro impacto para PSG, que ya se quedó sin Lionel Messi, que no renovó su contrato y ya llegó a un acuerdo para irse a Inter Miami, de la MLS, y también sin el defensor español Sergio Ramos, otra de las figuras que había desembarcado, con la misión de obtener la Champions League, objetivo no cumplido. En duda está también el futuro del brasileño Neymar, lesionado desde febrero pasado.

Lo cierto, además, es que desde hace varios meses se podía evaluar la posibilidad de que Mbappé no renovara su contrato, luego de una temporada menos que discreta, en la que PSG sólo ganó la Ligue 1, además de ser eliminado muy temprano en la Champions League, en los octavos de final. El crack de la selección francesa se sentía decepcionado con todas las promesas que le había hecho Al-Khelaïfi, el propietario de la entidad, cuando se hizo la renovación a mediados de 2022, y que no se cumplieron. A partir de esta carta de Mbappé, Qatar tomaría la opción de transferir a su jugador insignia para no tener que atravesar por una novela similar a la que sucedió el año pasado.

