Indemnización récord: Al-Ittihad, de Arabia Saudita, debería pagarle una fortuna a Marcelo Gallardo para despedirlo

Escuchar

Aunque la decisión está tomada hace semanas, Marcelo Gallardo sigue siendo el entrenador de Al-Ittihad, de Arabia Saudita. ¿La razón? El club aún no pagó la cláusula de rescisión estipulada en su contrato, que expira el 30 de junio del año próximo. Y el ex DT de River y Nacional de Montevideo no parece dispuesto a irse gratis. Así, las partes negocian para llegar a un acuerdo, que podría desembocar en una indemnización récord: ¡30 millones de euros!

Hasta que el fondo soberano PIF -que maneja unos 1000 millones de dólares en activos y supervisa las contrataciones de los cuatro clubes saudíes más grandes, incluyendo Al-Ittihad- no apruebe el desembolso, el DT argentino y sus siete colaboradores permanecerán en el club. De hecho, y según anticipó el diario español Marca, todos están citados para empezar con los trabajos de pretemporada de cara a la próxima campaña. Los jeques árabes, tomaron la decisión de cesantear al Muñeco tras la goleada 5-0 sufrida como local ante Al-Ettifaq, dirigido por el inglés Steven Gerrard. Sin embargo, ante la falta de entendimiento por el monto de su salida, Gallardo dirigió los últimos tres partidos del campeonato: empate 1-1 con Al-Khaleej, victoria 4-1 sobre Damac, y derrota por 4-2 con Al-Nassr, el equipo del portugués Cristiano Ronaldo.

Gallardo ríe: negocia con Al-Ittihad de Arabia Saudita una indemnización récord para un entrenador

Cabe recordar que hace unas semanas falleció Juan Berros, histórico representante de Gallardo, y quien tuvo a su cargo las primeras negociaciones con los árabes, que lo contrataron a mediados del año pasado, por lo que las charlas entre el cuerpo técnico y el club quedaron en stand-by. Sin embargo, tras una temporada decepcionante en la que no pudo ni revalidar su título de campeón ni clasificarse a la nueva Champions asiática -el fútbol saudí tenía cuatro cupos-, los directivos de Al-Ittihad parecen estar abocados a confirmar la salida del Muñeco. Claro que más allá de los millones de petrodólares a disposición del club, la pregunta es si los administradores de PIF le permitirán volver a hacer una inversión semejante a la que realizaron con el entrenador argentino. Según datos extraoficiales, su contrato era el segundo más importante de todo el mundo, sólo por detrás del de un compatriota, Diego Simeone, con Atlético de Madrid.

En este sentido será vital la figura de un español, que el diario Marca señala como el responsable de encontrar al sucesor de Gallardo: se trata de Ramón Planes, ex director deportivo de Barcelona y del Espanyol y actual responsable de la actividad futbolística de Al-Ittihad. Hace algunas semanas sonó el nombre del italiano Massimiliano Allegri, despedido de Juventus, para ocupar el lugar de Gallardo. Luego se habló del portugués José Mourinho, quien finalmente cambió Roma por Estambul (Turquía) y se convirtió en el nuevo entrenador de Fenerbahce, uno de los gigantes del fútbol turco.

No sólo el futuro de Gallardo todavía está en el aire. La contratación estrella de Al-Ittihad para esta temporada fue Karim Benzema. El exdelantero de Real Madrid tuvo una campaña para el olvido, condicionado por las lesiones y la falta de sintonía con sus compañeros, e incluso con el Muñeco, con el que discutió en algunas coasiones. El delantero francés concluyó su primera campaña en Al-Ittihad con números decepcionantes: apenas 13 goles en 29 partidos. Además, dio ocho asistencias. No juega desde el 20 de abril, en la victoria 3-2 ante Al-Hazem. Otros dos extranjeros del equipo, los brasileños Marcelo Grohe (arquero) y Romarinho (delantero) tampoco se destacaron. Ambos terminaron su contrato y no continuarán.

LA NACION