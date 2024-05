Independiente se abre a la tecnología para conseguir dinero: venderá “acciones” de jugadores a sus hinchas

Escuchar

¿Emiliano Martínez se quedará para siempre en Aston Villa o proseguirá su carrera en un equipo más grande? ¿Alan Velasco y Esequiel Barco llegarán a Europa en un futuro no demasiado lejano? ¿Cómo continuará la carrera goleadora de José Manuel López, aquel delantero que el Rojo dejó ir, se consagró en Lanús y hoy sacude redes en el brasileño Palmeiras? Los interrogantes podrían pertenecer a un juego de ficción futbolera, pero para Independiente y sus hinchas se convertirán a partir de junio en realidades contantes y sonantes.

Néstor Grindetti, acompañado por algunas glorias de la institución, como Miguel Ángel Santoro y Dante Mírcoli, más los referentes del actual plantel Federico Mancuello, Rodrigo Rey y Joaquín Laso, presentó sobre el césped del Bochini la alianza que el Rojo acaba de firmar con Win Investments, una fintech –empresa que ofrece servicios financieros empleando la tecnología– que tiene sede fiscal en España.

Federico Mancuello, Joaquín Laso, Dante Mírcoli, Miguel Ángel Santoro, Néstor Grindetti, Rodrigo Rey y directivos de la empresa española Win Investments, en la presentación del sistema destinado a generar plata para Independiente. Prensa CAI

El acuerdo abre las puertas a los aficionados para invertir dinero en un jugador que haya pasado toda o una parte de su edad de formación en el club (hasta los 23 años), y con ello, la posibilidad de ganar una retribución con sus posteriores transferencias. La institución, por su parte, se beneficiará al cobrar de manera anticipada dinero extra por esos derechos formativos de los chicos crecidos en su cantera.

“Es una innovación que premia el trabajo de los clubes en sus semilleros”, dijo Valentín Jaremtchuk, uno de los socios fundadores y CEO de la empresa. Como es sabido, y está determinado por la FIFA, los clubes compradores deben abonar a las entidades que participaron en la formación de un jugador un porcentaje del valor de las transferencias. Dicho valor se distribuye entre todas las entidades por las que ha pasado el futbolista durante su etapa formativa. “Se trata de un activo que los clubes no pueden convertir en dinero líquido hasta que se produce la compraventa. Este sistema les brinda la posibilidad de ir sumando dinero por ese concepto, sin perder nada de lo que les corresponda cuando esa transacción se lleve a cabo”, explicaron los directores de Win.

El engranaje del negocio se pone en marcha mediante la venta de tokens, una suerte de criptomoneda cuya cotización se apoya en la actividad, la trayectoria y el valor que el mercado otorga a cada jugador. Win establece una valuación básica de cada futbolista teniendo en cuenta su edad, la cotización que le brindan las principales fuentes especializadas en el tema y el porcentaje de derechos formativos que corresponde al club, y lanza una oferta pública de tokens (equivalentes a acciones de una sociedad anónima, pero en formato digital).

Los tokens serán una suerte de cuotapartes de los derechos federativos de los jugadores, que permitirán a los hinchas y el público en general ganar dinero, aunque con cierto riesgo en la operación. FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

El interesado en participar puede invertir desde 1000 pesos en tokens relacionados con el futbolista que elija y esperar su próxima transferencia, o vender sus tokens de manera anticipada. Una vez que el futbolista cambia de club, quien posea tokens de sus derechos formativos recibe una renta en función de la cantidad que tiene y del monto de la compraventa. Por supuesto, y como toda inversión en acciones, la operación no está exenta de riesgos. Los tokens pierden su valor si un jugador no es transferido durante cinco años, y también cuando ya no existen posibilidades de venta.

Independiente es el segundo club argentino que rubrica una alianza con Win; el primero fue Argentinos Juniors. Sus ganancias en el acuerdo dependerán de los ingresos mensuales derivados de la venta de los tokens. “Nosotros no le cobramos ninguna comisión al club. Sí al inversor, que por cada euro que invierte deberá pagar 1,08 euros, de los cuales 1 irá al club y 0,08 a Win”, señala Jaremtchuk. Y agrega: “Más tarde, cuando se realice la transferencia, nuestra comisión será de 1,5% sobre los tokens, del cual 0,5% será para Independiente y 1% para Win. Pero hay que aclarar que el club no pone dinero propio en toda la operación, no asume ningún riesgo y tampoco renuncia a cobrar nada de sus derechos formativos ni de los mecanismos de solidaridad que establece la FIFA”.

Independiente es el segundo club argentino en recurrir al sistema de tokens; el dinero obtenido por ese mecanismo será utilizado en las divisiones inferiores, y la empresa Win Investments auditará que ocurra tal cosa. Independiente

El contrato firmado indica que todo el dinero que reciba la entidad roja por la venta de tokens tendrá que ser utilizado en la promoción de las divisiones inferiores, destino que la empresa se compromete a auditar. “Nuestra idea es democratizar el fútbol permitiendo que los hinchas inviertan en sus jugadores favoritos y financiando de manera directa a los clubes para que puedan mejorar la formación de los más jóvenes”, subraya Win en su declaración de intenciones.

Ahogado por deudas e inhibiciones, y luego de una exitosa colecta “a la vieja usanza”, la llevada a cabo por el influencer Santiago Maratea, Independiente apuesta ahora a un método de última generación para recaudar el dinero que necesita para salir del pozo. El tiempo determinará el éxito, o no, de la nueva herramienta.