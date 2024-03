Escuchar

Independiente vs. River es uno de los clásicos más atractivos de la historia del fútbol argentino. No sólo porque involucra a dos grandes, sino también por el gusto por el buen fútbol, que hace que sus partidos suelan ser recordados en el tiempo. Grandes equipos, grandes ídolos. Vueltas olímpicas de todos los colores.

Independiente y River son dos de los mejores equipos de la Copa de la Liga Profesional. Con 17 puntos, cogobiernan la zona A junto a Argentinos e Instituto. Dos clubes suman más puntos, pero en el otro grupo: Godoy Cruz, dueño de 19, y Estudiantes, que acumula 18. Independiente tiene 5 triunfos en 9 fechas, superado por el conjunto mendocino (6), y River es el único invicto y el que más goles consiguió (17) y posee al máximo goleador del certamen, Miguel Borja (9) y al mayor asistidor, Esequiel Barco (5).

Carlos Tevez fue efusivo en el 2-2 frente a Barracas Central, el partido de la gran controversia arbitral, que siguió en la semana.

Carlos Tevez, el entrenador del Rojo, tiene un historial boquense sobre su espalda, pero lejos de poner picante en lo previo, halagó al rival. “Va a estar lindo. River tiene un plantel muy amplio. Es el número uno en plantel, entonces puede rotar tranquilamente. Pone jugadores de selección todo el tiempo”, observó el ex delantero. Y fue más allá: “Creo que hoy es el que más saca diferencia. Es el más fuerte, está consolidado como equipo. Entonces, va a estar lindo el partido”.

Este sábado, desde las 19.30 en el Libertadores de América (televisación de ESPN Premium), habrá mucho en juego. Pero la atención mayor no estará centrada en la historia, en la grandeza. Ni en la lucha por la cúspide de la zona A. El foco principal será otro: el arbitraje.

Rodrigo Aliendro e Iván Marcone, en el último clásico; dos presencias importantes en el centro del campo para el Rojo y el conjunto millonario. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Independiente viene de un 2-2 en su visita a Barracas Central, en la que se sintió perjudicado por los fallos del árbitro Pablo Dóvalo, que este sábado, dicho sea de paso, dirigirá Rosario Central vs. Instituto, por el mismo grupo. “Sigo sintiendo que me robaron, no voy a cambiar mi versión. Vuelvo a ver las jugadas y estoy convencido de eso”, advirtió Tevez un par de días atrás, en referencia a la tarea del juez en el estadio Tomás Ducó. El caso despertó polémicas, agitó el clima. “Nosotros tenemos que dar explicaciones cuando las cosas nos salen mal o cometemos errores, y estos muchachos que dirigen, no. Creo que de parte de los árbitros deberían bajar las aguas y no tratar mal a los futbolistas”, agregó el DT, luego llevado a la Justicia por una denuncia penal del propio Dóvalo.

Nazareno Arasa, el juez, estará en el centro de las miradas. Y los asistentes del VAR, lo propio. En River tienen otra vez la guardia alta y en Independiente sienten que suelen ser perjudicados. Y que el golpe definitivo fue el choque con Barracas Central.

Compacto del último cruce entre River e Independiente

Públicamente, el entrenador visitante, Martín Demichelis, baja la voz. “Desde el primer día acá jamás hablé de los árbitros. Hubo momentos en los que pudimos ser favorecidos y otros en los que pudimos ser desfavorecidos, y jamás vine a hablar de los árbitros. No voy a hacerlo ahora”, enfatizó el DT. Y subrayó: “Vamos a preparar el partido para ganarlo”.

La gente, en el Libertadores de América, va a marcar la temperatura del enfrentamiento. Cánticos entreverados en denuncias públicas. Y cada fallo controvertido puede convertirse en una novela.

LA NACION