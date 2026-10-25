Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura, en vivo: horario, TV y formaciones
Se miden en el estadio Libertadores de América por la 14° fecha del certamen; televisan Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO
El operativo en Avellaneda
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informó que el operativo de seguridad para el partido entre Independiente y Boca cuenta con la participación de unos 470 efectivos policiales, 260 agentes de seguridad privada, 340 empleados de Utedyc, servicio de emergencias médicas, ambulancias y colaboración de 40 socorristas en el evento.
Los 11 del Rojo ante Boca
La formación confirmada de Independiente.
¡ASÍ FORMA INDEPENDIENTE ESTA TARDE ANTE BOCA JUNIORS! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/bq8DHb1MdA— C. A. Independiente (@Independiente) October 25, 2026
Volantes y globos de los candidatos
Independiente está viviendo un momento agitado a nivel dirigencial. El próximo 13 de diciembre se realizará la elección presidencial y los candidatos al cargo son tres: Gastón Gaudio, Enrique Sacco y Luciano Nakis.
Esta tarde, en los alrededores del estadio Libertadores de América, hay puestos de los candidatos y les entregan volantes y globos a los socios e hinchas del Rojo.
Sorpresa en el arco de Independiente
El DT del Rojo, Viera, sorprende a todos. El arquero titular de esta tarde no será Rodrigo Rey, sino el uruguayo Santiago Mele. Los rendimiento de Rey no vienen siendo sólidos, pero la decisión del entrenador no deja de asombrar.
El desencadenante de la decisión futbolística habría sido la tarea de Rey el último domingo, en el clásico (1-1) ante Racing, en el Cilindro. En el gol de Matías Zaracho, Rey salió con muchas dudas a tratar de cortar un centro que terminó cabeceando Adrián Maravilla Martínez.
¡¡LA ACADEMIA PEGÓ PRIMERO EN EL CLÁSICO!! MARAVILLA GANÓ DE CABEZA, ZARACHO APROVECHÓ LA MALA SALIDA DE REY Y MARCÓ EL 1-0 DE RACING ANTE INDEPENDIENTE EN EL CILINDRO.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
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Lo que dice el historial
El historial indica que Independiente y Boca se enfrentaron en 229 partidos en el profesionalismo: el conjunto xeneize ganó 80 veces y el Rojo lo hizo en 76 veces, mientras que empataron los 73 restantes. El 11 de abril de este año fue la última vez que se midieron: igualaron 1-1 en la Bombonera, por la 14ª fecha del Apertura. Matías Abaldo puso en ventaja a Independiente con una gran definición, y en el tramo final del primer tiempo, Milton Giménez estableció el empate mediante un penal sancionado tras la revisión del VAR y rodeado de controversia. Aunque hoy Boca lidera el historial, durante casi siete décadas fue Independiente el que mandó en los números, incluso con una diferencia máxima de 14 partidos. El cambio comenzó a gestarse en el siglo XXI y tuvo a Carlos Bianchi como uno de los principales responsables del vuelco estadístico.
La apuesta del Vasco Arruabarrena, con Paredes de titular
Con la misión de mantener la punta en la Tabla Anual, el Vasco Arruabarrena tiene pensada una formación con mayoría de titulares de Boca ante Independiente. El único preservado es Lautaro Blanco, que disputó 24 partidos en 96 días desde el inicio de este cuerpo técnico y no fue citado para darle descanso. En cambió, sí estará desde el arranque Leandro Paredes, prácticamente restablecido del desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. Así, el Xeneize formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.
La posible variante de Viera en el Rojo
El DT Jadson Viera haría algunos ajustes con respecto al equipo que empató con Racing en el Cilindro en la última fecha del torneo Clausura. Matías Abaldo reemplazaría a Luciano Cabral, aunque tampoco se descarta una línea de cinco defensores si sale el argentino nacionalizado chileno. La probable formación: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel.
La positiva realidad de Boca
Antes de medirse ante el Rojo, Boca viene con el envión de dos valiosas victorias en dos frentes. En el Clausura, por la 13° fecha, revirtió la derrota parcial en la Bombonera y venció a Talleres por 2 a 1, con los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, después del apertura del marcador de Matías Galarza en el conjunto cordobés. Y el último martes, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dio el salto a la final de la Copa Sudamericana al imponerse en la serie de semifinales ante Vasco Da Gama. En el Maracaná, se impuso 3 a 1, con los tantos de Lautaro Di Lollo, Merentiel y Leandro Paredes.
Cómo llega Independiente
Independiente viene de empatar 1 a 1 ante Racing; perdía en el Cilindro con el gol de Matías Zaracho a los 29 minutos del primer tiempo, pero logró el empate definitivo a los 20 de la segunda etapa, con el penal convertido por Maximiliano Meza. El Rojo suma 19 puntos en la tabla del Clausura y se ubica en la 8° posición del Grupo A, con lo que consigue hasta el momento el último lugar para los playoffs. Su campaña es irregular: cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 13 partidos.
Avellaneda vibra con un clásico
Bienvenidos a uno de los dos clásicos que se disputarán este domingo por la fecha 14° del torneo Clausura: Independiente y Boca Juniors se enfrentan desde las 17 en el estadio Estadio Libertadores de América. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com.