Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura, en vivo: horario, TV y formaciones

Independiente está viviendo un momento agitado a nivel dirigencial. El próximo 13 de diciembre se realizará la elección presidencial y los candidatos al cargo son tres: Gastón Gaudio, Enrique Sacco y Luciano Nakis.

Esta tarde, en los alrededores del estadio Libertadores de América, hay puestos de los candidatos y les entregan volantes y globos a los socios e hinchas del Rojo.