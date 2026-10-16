Kun Agüero anunció quién será el DT de Independiente si gana las elecciones con Nakis

La carrera por la presidencia de Independiente suma hora tras hora nuevos capítulos. Hay tres candidatos bien posicionados y con ideas firmes: Enrique Sacco, Gastón Gaudio y Luciano Nakis. Este último, referente de la histórica Lista Roja, es uno de los que los sondeos pone arriba en el favoritismo de los simpatizantes junto con el extenista.

Nakis, prosecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), muy ligado a su titular, Claudio Chiqui Tapia, y habitué de las delegaciones de la selección argentina, preside actualmente Deportivo Armenio, club que milita en la Primera B. Hijo de Noray, que fue vicepresidente durante la primera gestión de Hugo Moyano, sumó como asesor para su campaña a Sergio Kun Agüero.

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente por la Lista Roja @listarojacai

Y precisamente el exfutbolista surgido en el Rojo y que brilló en Atlético de Madrid, Manchester City y la selección argentina, dio algunas pistas de lo que será la gestión deportiva de Independiente si Nakis es elegido presidente. Kun dio el nombre del técnico que irán a buscar si ganan: “Nosotros queremos que el técnico sea Milito, pero hoy está trabajando. Si él está de acuerdo, lo iremos a buscar en diciembre”, develó en diálogo con Radio Continental.

Milito llegó a Chivas de Guadalajara en mayo de 2025 y tiene contrato con ese club hasta mediados de 2027. Su equipo marcha cuarto en el Torneo Apertura, disputadas 11 fechas.

“A mí no me gusta vender humo”, avisó en la entrevista el delantero que debutó con 15 años en la primera de Independiente. “Estoy muy metido y lo vuelvo loco a Luciano planificando lo mejor para el club. Lo primero que hay que hacer es ordenar la estructura, gestionar bien el club. Se vienen muchas cosas importantes desde los juveniles”, explicó.

Las palabras de Agüero movieron un poco una campaña que viene siendo de muy bajo perfil por parte de Lista Roja. La aparición de Gaudio como competidor en las elecciones obliga a empezar a mostrar las cartas. El Kun luego se refirió a la aparición de sponsors para afrontar una situación económica difícil. “Marcas por mi lado van a venir, le dije a Nakis que esté tranquilo. Hay muchas deudas y hay que ver con qué nos encontramos. Esos recursos hay que saber utilizarlos, no es tirar la guita por tirar porque después quedás en bolas y es lo mismo de antes”, advirtió.

Enzo Trossero, Luciano Nakis y Hermes Desio, parte del proyecto de Lista Roja para las elecciones en Independiente @listarojacai

Agüero no es el único referente de Independiente que acompaña a Nakis. También Enzo Trossero, exmulticampeón y DT del Rojo, hace campaña por el hombre de la Lista Roja (“será un asesor deportivo”, lo anunció el candidato en su momento). “Me gustaría que Milito vuelva para ser el DT de Independiente. Lo tuve como capitán de mi equipo. Tiene trabajo en México, está bien allá y ahora tiene que decidir Independiente”, expresó Trossero. Otros dos exfutbolistas del club forman parte del proyecto: Hermes Desio (coordinador del fútbol juvenil) y Damián Albil (director deportivo).