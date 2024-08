Racing - Independiente, en la plataforma de despegue: el clásico que puede transformar lo que queda de 2024

Escuchar

Debajo del superclásico, tal vez sea la estación Avellaneda el duelo más atractivo, picante y apasionado de nuestro medio. Más allá de la paternidad roja, más allá de los inmediatos y triunfales antecedentes celestes y blancos, Racing-Independiente representa una porción enorme de nuestra reseña. Por eso, el renovado choque de este domingo –desde las 17, en el Cilindro, por TNT Sports y ESPN Premium- despierta tanta adrenalina y se roba el protagonismo de la 12° fecha de la Liga Profesional.

Se trata de la plataforma indispensable del despegue definitivo. Racing está a tiro de la cúspide y, además, está instalado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana; Paranaense será su adversario. Puede, tiene con qué y, además, le sobran goles: con 18, es el equipo más peligroso de la competencia. Y le hizo 6 a Huachipato, su anterior rival internacional.

Maravilla Martínez, Carbonero, Juanfer Quintero (a veces), Salas (de vez en cuando), Roger Martínez (cuando se inspira), un renovado Almendra y hasta se convirtió en goleador Marco Di Césare, una de las piezas indispensables de una defensa que ofrece ciertos deslices. Variantes y calidad. Y el defensor, que paseó su carácter por el seleccionado juvenil, es una de las fotos a tener en cuenta en el súper de Avellaneda. Porque en un equipo que Gustavo Costas le imprimió cierta dosis de libertad y desparpajo (discontinuidad, inconsistencia, también), nada mejor que disponer de un lugarteniente en las zonas bajas. De Césare lo representa.

Se trata de la plataforma que puede significar el despegue definitivo, también en la otra frontera. Independiente está a tiro de las copas internacionales, un desafío impostergable para el antiguo Rey de Copas, el único grande que en 2024 no participó del festín internacional, que aporta dólares y prestigio. La Sudamericana versión ‘25 es una hipótesis real. Con 9 tantos sufridos en el arco de Rodrigo Rey, es uno de los equipos que menos padeció en ese rubro.

Demoradas las habilitaciones de los refuerzos hasta la última gota de sudor, son los que mejor representan la nueva versión de Independiente, en la que la pelota parada apareció como un recurso desconocido. Toda una declaración en una formación a la medida de Julio Vaccari, un entrenador que tenía otra idea en su libreto. El 1-0 frente a Rosario Central y el 2-0 a Estudiantes, tuvieron el sello del laboratorio y la capacidad de Kevin Lomónaco, el otro zaguero a seguir de cerca en el duelo de Avellaneda. Gigante en las alturas, convencido en las zonas bajas.

Di Césare tiene 22, nació en Mendoza en enero de 2002. De reciente participación en los Juegos Olímpicos, surgió su clase en Argentinos. Lomónaco tiene también 22, nació en Lanús (también) en enero de 2002. Un paso fugaz por el Sub 17 y una vida intensa: Lanús, Platense, Bragantino, Tigre. Detrás de otras figuras con una luz mayor, ellos, desde el fondo. Y con gol.

Marco Di Césare, con futuro de selección mayor @Argentina

Cuenta Gustavo Costas, el técnico-hincha de Racing: “Sabemos que son partidos especiales, yo siempre digo que los clásicos no se juegan, se ganan. Les pediré a los jugadores que tengan la cabeza fría y el corazón caliente. Tenemos el sueño de ser campeones, pero no sé si somos candidatos a ganar la Copa Sudamericana o el torneo local. Es normal que cuando los resultados no se logran la gente te mire de reojo. Yo no soy quien se sube al tren o quien se baja: quiero que gane Racing, lo mismo que desea el hincha”.

Explica Darío Grindetti, el presidente-hincha de Independiente: “Vivimos el clásico con mucha seguridad, los muchachos están todos animados. Hay un grupo consolidado y hay liderazgo. Cada vez veo mejor al grupo, lo importante es que se esté enfocado en las responsabilidades del equipo. Además, yo trato siempre de tener empatía con la gente. Por su puesto que no justifico y ni me causa gracia que haya un cartel que diga: ‘Grindetti, viejo meado’. Entiendo a la gente como hincha, que quiere salir campeón y que dice que acá hay un responsable que es la comisión directiva. Nunca vamos a tener el 100 por ciento de aprobación ni saliendo campeones. No me hace gracia que se acuerden de mi vieja en todos los partidos. A todos nos gustaría salir campeón este año, pero yo veo luz al final del túnel”.

Kevin Lomónaco, figura inesperada del Rojo Gonzalo Colini

Agrega Santiago Sosa, una revelación en el círculo central de Racing: “Es el partido más importante del semestre”. Aporta Joaquín Laso, un caudillo de la última línea roja: “Llegamos con la curva emocional bien alta”.

Según se supo, el clásico dispondrá de la participación de alrededor de 650 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y unos 130 agentes de seguridad privada. La apertura será a partir de las 14. El Cilindro se convirtió en una fortaleza, no solo por la seguridad y no solo por este encuentro…

En los últimos 10 clásicos se puede contemplar un marcado dominio de Racing, que ganó seis, empató uno y perdió solo tres, aunque cada una de esas derrotas derivó en la salida de su director técnico, Diego Cocca, Juan Antonio Pizzi y Fernando Gago. Toda una declaración de la trascendencia de este espectáculo.

El último clásico de Avellaneda, en 2023 Manuel Cortina - LA NACIÓN

Las victorias más destacadas de Racing fueron las de la Superliga 2019, en la que se impuso por 3-1 en el Libertadores de América para encaminarse hacia el título que obtendría un mes después, y la de 2020, en la que consiguió un histórico triunfo con dos jugadores menos. Cómo olvidarlo.

En el caso de Independiente, que gobierna el historial con comodidad con una diferencia de 22 triunfos, se destacan el éxito en la Superliga 2017/2018, en la que ganó con un equipo matizado de suplentes y con un jugador menos, y la de 2023 en la Liga Profesional, en la que dio un KO en la cancha de su clásico rival y se impuso por 2-0, al mando de Carlos Tevez.