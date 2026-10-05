India vs. Uruguay, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se meden en un duelo amistoso internacional India y Uruguay en la jornada 1 del calendario de preparación; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre India y Uruguay correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional se disputará este martes 6 de octubre a las 11.00 h en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, ubicado en la ciudad de Kolkata.
El momento de los equipos
India llega a este compromiso tras una dura derrota frente a Brasil por 4-0, buscando recomponer su imagen ante su público. Por su parte, Uruguay arriba con confianza luego de un sólido desempeño en su última presentación, donde se impuso por 4-1 frente a la República de Corea.
Números que anticipan el duelo
El equipo local intentará fortalecer su faceta defensiva tras recibir cuatro goles en su último encuentro. En contraparte, el conjunto visitante llega con una ofensiva encendida, habiendo marcado cuatro tantos en su presentación previa, lo que plantea un desafío importante para la zaga de India.
Lo que está en juego
Para India, este amistoso representa una oportunidad clave para probar variantes tácticas y recuperar la solidez tras el último traspié. Para Uruguay, el partido es fundamental para mantener el ritmo ganador y consolidar el funcionamiento colectivo del equipo en esta etapa de amistosos internacionales.
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