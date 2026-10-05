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Inglaterra vs. República Checa por el Liga de Naciones 2026, día, hora y cómo seguir online

Inglaterra recibe a República Checa en la jornada 4 del certamen de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

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Inglaterra vs. República Checa por el Liga de Naciones 2026, día, hora y cómo seguir online
Inglaterra vs. República Checa por el Liga de Naciones 2026, día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inglaterra y República Checa correspondiente al grupo A3 se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el Wembley Stadium, ubicado en London.

El momento de los equipos

Inglaterra llega a este compromiso con el ánimo en alza tras una contundente victoria por 7-0 frente a Croacia en su presentación anterior. Por su parte, el presente de República Checa es opuesto, ya que buscará recuperarse luego de caer por 3-1 ante España en su última actuación.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar la inercia positiva de su abultada goleada reciente, mientras que el conjunto visitante buscará ajustar sus líneas defensivas tras haber recibido tres goles en su última jornada de competencia dentro del grupo A3.

Lo que está en juego

Para Inglaterra, el duelo es fundamental para consolidar su posición en la cima del grupo tras su reciente éxito. República Checa, en tanto, necesita sumar de a tres para mantenerse expectante en la tabla y revertir la imagen negativa que dejó su última derrota frente al conjunto español.

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