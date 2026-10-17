Instituto le ganó a Defensa y Justicia, piensa en los mata-mata y cada día juega mejor

Instituto está arriba de todos en el torneo Clausura. Creó una campaña sensacional. Más allá de algunos fallos arbitrales que lo beneficiaron en algunos momentos, cada día juega mejor. Se impuso por 1 a 0 sobre Defensa y Justicia (un buen equipo) en Florencio Varela, se clasificó a los playoffs, nadie ganó tanto (10 triunfos) y nadie tiene tantos puntos (29).

“La figura es el equipo”, cuenta Fernando Alarcón, el capitán de la Gloria, que no solo ataca mucho (y bien). También se defiende con sentido táctico y una dosis de corazón. Instituto ya no es una sorpresa.

El festejo de Lázaro con Tissera; una gran definición Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

El fútbol argentino no es serio. Por la organización, por la cantidad de equipos, por los cambios repentinos, por los jugadores que pasan de un equipo a otro en cualquier momento del año, por la insólita cantidad de trofeos, 8 para la próxima temporada. Sin embargo, entre tantas causas que le juegan en contra, siguen surgiendo jóvenes con futuro de crack, como Leonel Flores, de Boca o Lautaro Pereyra, de River. Además, hay equipos que juegan verdaderamente bien. Al menos, lo intentan.

Instituto y Defensa y Justicia son dos de ellos. Encabezan las posiciones del Grupo A (primero, el conjunto cordobés, luego, el equipo de Florencio Varela), atacan, tienen propuestas positivas y están en el Top 5 de los equipos más goleadores.

TRAVESAÑO Y ADENRO: golazo de Lázaro para estampar el 1-0 de Instituto contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 13 de la Zona A del #TorneoClausura.



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Sin figuras, con el descarte de otros conjuntos, más poderosos en cuanto a lo económico y lo estructural, sostienen sus saludables intenciones en un fútbol desprolijo, amarrete y matizado por las fallas de los arbitrajes y el VAR. De hecho, la Gloria suele ser señalado por algunas decisiones del departamento de justicia futbolero en buena parte del desarrollo y más precisamente, en el último 2-2 contra Boca en Córdoba.

Porcel, Lucco, Bigote Gutiérrez y Barbona proponen en el Halcón. Muñequito Gallardo, Alex Luna, Tissera y Lázaro, el autor de un golazo, directo al travesaño y ángulo (la pelota entró y salió, aunque les provocó dudas a algunos fue gol) sostienen la estructura audaz de la Gloria, que además suele celebrar gritos de algunos defensores.

El saludo de Vaccari y Flores, dos entrenadores que entienden el juego bastante parecido Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

La propuesta de Diego Flores, conocido en el mundo del fútbol como El Traductor (tuvo ese trabajo con Marcelo Bielsa en su estadía en Inglaterra), es audaz. “El orden no es solo posicionamiento, también hay que correr. Cuando un equipo se defiende bien, ataca bien”, sostiene.

Al ataque, aunque sin tanto vértigo como los antiguos conjuntos que conducía el Loco. “La idea es tener un equipo bien intenso. Que ser inteligentes, en un bloque no tan alto, tratamos de hacerlo. Presionar, atacar, llegar”, avisa.

La ideología de Julio Vaccari tiene rasgos en común. “La presión en ataque es clave, la idea es que recuperen la pelota para salir rápido, aprovechando la velocidad. Y adaptándose a lo que propone el rival”, cuenta.

¡ERA EL GOLAZO DE TU VIDA, MUÑEQUITO! Matías Gallardo le pegó de volea de larga distancia y la pelota se estrelló en el travesaño en el partido entre Instituto y Defensa y Justicia.



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El tac, tac, tac, en sí mismo, prefiere evitarlo. “La posesión por la posesión no me interesa. Me gusta que mi equipo haga circular la pelota para encontrar los caminos al arco rival. Prefiero un fútbol de posición con ataques verticales y rápidos, con pases entre líneas”, resulta su carta de presentación.

Defensa no mereció perder: dispuso de 20 disparos, aunque apenas 3 fueron al arco. Como una volea de zurda de Tiziano Perrotta, que rozó el travesaño y se fue por encima. El espectáculo fue entretenido, de a ratos frenético, más allá de que el elenco visitante se defendió en este caso más y mejor.

Lo mejor del partido

En el final, casi convierte el segundo: un zurdazo lejano -de unos 30 metros- de Gallardo chocó con el travesaño. Si era gol, hubiese tenido que cerrarse el estadio, como decían los relatores de otro tiempo.