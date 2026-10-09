Inter Miami CF vs. D.C. United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inter Miami CF y D.C. United, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El momento de los equipos

Inter Miami CF llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras su reciente derrota por 2-1 ante Columbus Crew. Por su parte, D.C. United buscará sumar de a tres luego de igualar 3-3 en un intenso encuentro frente a Vancouver Whitecaps FC en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con dinámicas contrastantes tras sus resultados previos. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer la localía en el Nu Stadium para corregir el rumbo, la visita buscará aprovechar el envión ofensivo demostrado en su último empate para sumar fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Inter Miami CF, el partido representa una oportunidad crucial para retomar la senda del triunfo y escalar posiciones en la tabla de la MLS. D.C. United, por su parte, necesita fortalecer su rendimiento defensivo tras los tres goles recibidos en la fecha anterior para lograr un resultado positivo que le permita afianzarse en la competencia.