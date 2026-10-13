Inter Miami CF vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inter Miami CF y New York City FC, correspondiente a la jornada 30 de la MLS 2026, se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre a las 20.30 h. El duelo tendrá lugar en el Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El momento de los equipos

Inter Miami CF llega al compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-0 frente a D.C. United en su última presentación. Por el contrario, New York City FC afronta este desafío luego de una reciente derrota por 2-1 ante Chicago Fire FC, por lo que buscará recuperarse en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados inmediatos: el local llega fortalecido tras golear, mientras que el visitante intentará cortar una racha negativa tras su caída en la última fecha.

Lo que está en juego

Para Inter Miami CF, el encuentro representa la oportunidad de ratificar su buen momento y seguir escalando posiciones en la tabla de la MLS. New York City FC, por su parte, necesita sumar puntos urgentes fuera de casa para no perder terreno y revertir el golpe sufrido en la jornada anterior.