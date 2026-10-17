Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Atlanta United, en vivo
Las Garzas visitan al conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino
Atlanta genera... pero no lastima
El local es superior gracias a la buena circulación de pelota. Pero sus mediocampistas toman malas decisiones en la zona de tres cuartos de campo rival. Y, hasta ahora, no pueden poner a un compañero cara a cara con el arquero de Inter.
"¡Dale!", se queja Messi
El capitán de Inter Miami comete una falta en la mitad de la cancha sobre Miguel Almirón y le reclama a uno de sus compañeros: “¡Dale!“. Es un partido incómodo para los dirigidos por el Kily González.
Salvador Paulo Díaz
El defensor chileno alcanza la pelota con la punta de su botín y evita que Messi llegue en posición de gol. Después, el exRiver despeja al lateral. Atlanta es un poco más que Inter Miami.
Combinan Messi y De Paul
Los argentinos se encuentran en la mitad de la cancha y De Paul lanza un pase filtrado por la banda izquierda. La jugada se diluye por un mal centro de Luján, pero avisa el equipo visitante.
Primera llegada de Atlanta
Almirón, como extremo izquierdo, recibe un buen pase de Muyumba a espaldas de la defensa de Inter. Va hasta el fondo y encuentra a Embolo en la puerta del área. Pero el remate del suizo se topa con el cuerpo del brasileño Micael.
Pasa poco
Inter monopoliza la pelota, pero Messi la toca poco. Sin jugadas de riesgo, los dos equipos miden sus armas. Se estudian y no se lastiman.
¡Se juega!
Mueve Inter Miami y ya juega con Atlanta United en el mismo estadio en el que la Argentina venció a Inglaterra en el último Mundial.
Inter, con Messi y De Paul desde el inicio
Este es el conjunto inicial que pondrá en la cancha Cristian ‘Kily’ González para que Inter Miami gane en la cancha de Atlanta: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael y Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala y Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.
Our eleven in ATL 💗 pic.twitter.com/JV1nmCQKAP— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 17, 2026
Los 11 elegidos por Martino
Gerardo Martino, que lucha por clasificar a su equipo para los playoffs de la liga estadounidense, dispuso el siguiente equipo titular para jugar contra las Garzas: Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso y Elías Báez; Tristan Muyumba, Giuliano Galoppo y Mauricio Amaro; Breel Embolo, Alexey Miranchuk y Miguel Almirón.
The XI taking on @InterMiamiCF 😤 pic.twitter.com/WV4cIhLMiQ— Atlanta United FC (@ATLUTD) October 17, 2026
El seguimiento al instante de Atlanta United vs. Inter Miami
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que jugarán Inter Miami y Atlanta United por la Major League Soccer. El encuentro, que enfrentará a Lionel Messi con el entrenador rosarino Gerardo “Tata” Martino, está programado para las 20.30 y tendrá televisación de Apple TV.