Inter Miami perdió ante Rayados de Monterrey: goles argentinos en el desquite de la Concacaf Champions Cup y Messi fuera del banco de suplentes

Gerardo Martino había avisado el día previo al partido de Inter Miami frente a Rayados de Monterrey que la inclusión de Lionel Messi estaba en duda: “Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión”, había expresado. Finalmente, el entrenador optó por no arriesgarlo a pesar de la importancia del partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. El equipo de Florida sintió la ausencia de su capitán, que siguió el duelo desde el palco. Y el duelo en Fort Lauderdale terminó en derrota de los norteamericanos por 2 a 1. ¿La particularidad? los tres tantos fueron marcados por jugadores argentinos.

Maximiliano Meza, de Monterrey, festeja el empate parcial de su equipo, que ganó y vuelve a su país con una mínima, pero importante ventaja RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El capitán del equipo de Florida arrastra una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y hace desde el 13 de marzo que no juega. Para este choque importante parecía que iba a volver. Sin embargo, el DT prefirió no arriesgarlo. Pero Lionel Messi no pasó desapercibido durante el partido disputado en el Chase Stadium. Lo vivió con muchísima intensidad alentando y dándole indicaciones a sus compañeros en todo momento.

Rayados era el equipo que protagonizaba los primeros instantes del partido, se lo veía cómodo ante un rival muy replegado. Pero quien golpeó primero fue el local. Se jugaban 19 minutos de la primera etapa cuando un centro de Julian Gressel desde la derecha fue al primer palo. Tomás Avilés fue quien se anticipó, le dio de primera con pierna derecha y sorprendió a Esteban Andrada para anotar el 1 a 0. En lo que quedó del primer tiempo, el local pudo estirar la ventaja, pero Luis Suárez desaprovechó una oportunidad para ampliar el marcador.

Cuando Inter parecía tener el partido controlado en la segunda etapa, llegó una acción que terminó siendo determinante. A los 20 minutos, David Ruiz vio la segunda tarjeta amarilla y fue echado por el árbitro guatemalteco Walter López. El volante de las Garzas se perderá el choque de vuelta la semana que viene. Y tras esa expulsión llegó el empate del visitante. Tiro de esquina desde la misma posición que en el gol de Inter; Callender dio un rebote de una magnífica salvada, pero estaba Maximiliano Meza para colocar la igualdad, en una acción que fue chequeada por el árbitro en el VAR por una supuesta posición adelantada.

El hombre de más fue muy aprovechado por el equipo mexicano y a los 43 pudo revertir el resultado. Con Monterrey muy superior en ese momento del partido, llegó la joya de la noche. Jordi Cortizo, que desde que ingresó para los visitantes fue uno de los jugadores que más hizo en ofensiva, ingresó al área. Allí perdió el balón, pero una mala salida de Diego Gómez quedó en los pies de Maxi Meza, que tocó corto con su compatriota Jorge Rodríguez. “Corcho” se acomodó y colocó un derechazo estupendo en el segundo palo de Callender para anotar el 2 a 1. Un verdadero golazo del exEstudiantes.

Los dirigidos por el entrenador argentino de Monterrey, Fernando Ortíz, se llevaron de Miami un enorme triunfo. Esto, si se considera cómo se dio el partido, también por el valor que tienen los goles marcados en condición de visitante, y además porque se quedaron con una mínima e importante ventaja de cara al desquite. Ese duelo será en el estadio BBVA el próximo miércoles 10 de abril, a partir de las 23.30 de la Argentina. De allí, saldrá un semifinalista.

Por el lado de Inter, sólo quedó la preocupación de no haber podido aguantar la victoria parcial. Además, sabiendo que deberán viajar a México y conseguir un triunfo por una diferencia de dos para poder clasificarse directamente o al menos ganar 2 a 1 para llevar la serie a los penales. Los próximos días serán claves para ver si Lionel Messi estará en forma para aparecer en la vuelta. Previo a eso, Inter recibirá a Colorado el próximo sábado en su estadio y por la MLS, una competencia que tampoco deberá descuidar teniendo en cuenta que se encientra entre los primeros de la conferencia este.

