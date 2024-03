Escuchar

Fruto del convenio publicitario que mantiene con Paramount+, esta vez Inter no llevó en el frente de la camiseta la inscripción de la plataforma de streaming. En el ajustado triunfo por 2-1 sobre Genoa, el cómodo líder de la Serie A lució impresa sobre el pecho la figura de Leonardo, una de las cuatro Tortugas Ninja. Es una manera de promocionar la película que Paramount+ estrenará sobre los cuatro hermanos (Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel) que luchan contra el mal. Y también un recurso comercial para vender esta edición especial de camisetas, cuyo precio es de 95 euros y tuvieron una buena demanda de los tifosi.

Seguramente, Paramount+ tendrá en elaboración un documental sobre Inter campeón de Italia 2023/24. Difícilmente se le arruine la producción con los 15 puntos que el equipo de Milán le lleva al segundo, Juventus. Quedan 11 fechas por delante e Inter, que en la temporada solo perdió un cotejo, podría caer en otros cuatro, ceder un empate y aun así no pondría en riesgo el scudetto, que por última vez obtuvo en 2021.

El chileno Alexis Sánchez festeja su penal, el segundo gol de Inter Luca Bruno - AP

Es cierto que esa cinta, en la recopilación de la campaña, no mostrará una actuación destacada de Lautaro Martínez en esta victoria sobre Genoa. El Toro, capocannoniere del campeonato, con 23 goles, se reservó pasajes más estelares en partidos anteriores. No estuvo cerca del gol -contabilizó tres remates al arco- y fue amonestado por simular un penal. No ocultó un gesto de contrariedad con el cuarto árbitro por la tarjeta amarilla que había recibido cuando fue reemplazado a 15 minutos del final. De todas maneras, no hay desempeño gris que aplaquen los aplausos de los hinchas para su capitán, que una vez que se le pasó el malhumor entró al campo tras el final para festejar con sus compañeros.

Lo más destacado de Inter 2 - Genoa 1

Inter es inabordable para cualquier rival en el calcio. Su superioridad es incontestable. Somete a cada uno que le va saliendo al paso. Fue el noveno triunfo consecutivo por la Serie A. Tampoco fue un obstáculo este Genoa que tuvo un comienzo voluntarioso y reaccionó ante el 0-2, pero igual sucumbió al poderío del líder, cuyos recursos van más allá de la pólvora de Lautaro y de los 11 titulares habituales.

El 2-0 del primer tiempo tuvo por goleadores a dos jugadores que marcaron por primera vez en el torneo. El técnico Simone Inzaghi se permite repartir minutos en el plantel. Este lunes fue titular Alexis Sánchez. Acompañó en el ataque a Lautaro, que normalmente hace pareja ofensiva con Marcus Thuram, mientras Marko Arnautovic es la otra alternativa en la delantera.

En su segundo ciclo en Inter, Alexis dio la asistencia para el 1-0, convertido por Kristjan Asllani. El albanés, de 21 años, encuentra un hueco en la alineación por la lesión de Hakan Calhanoglu, uno de los cerebros en el medio campo.

Mateo Retegui lucha por la pelota con el zaguero central De Vrij Luca Bruno - AP

Un discutido penal le permitió a Inter ampliar la diferencia. El árbitro Giovanni Ayroldi cobró una falta de Frendrup a Barella. El VAR lo convocó a chequear su sanción, ya que el volante de Inter cayó en el área tras rematar y trastabillar ante el cruce del rival. Quedaba la sensación de que no hubo infracción, pero Ayroldi se mantuvo en su decisión. Lautaro es junto a Calhanoglu uno de los encargados de los penales, pero venía de que le atajaran uno ante Atalanta y se lo dejó a Sánchez, autor del 2-0. Cuando llegó el momento de la rotación, el Niño Maravilla fue sustituido por Thuram a los 19 del segundo período.

En la comparación, Retegui buscó el arco más que Lautaro. El ex-Tigre tuvo una buena ocasión en un centro desde la derecha que superó a Pavard y conectó con un cabezazo que bloqueó el arquero Yann Sommer. Un cabezazo por arriba del travesaño y un disparo dentro del área que rebotó en un defensor fueron las otras intervenciones en el primer tiempo de Retegui, que necesita mantenerse en un buen nivel para seguir siendo convocado al seleccionado italiano. Su desembarco en la Azzurra fue por un expreso pedido de Roberto Mancini, que hace unos meses renunció para ganar más dinero al frente de Arabia Saudita. Ahora, el delantero formado en las inferiores de Boca debe convencer a Luciano Spalletti -presente en el Giuseppe Meazza-, que en la temporada pasada llevó a Napoli a ganar el scudetto que no conseguía desde la época de Diego Maradona.

Lautaro encara con la pelota dominada, seguido por Vásquez GABRIEL BOUYS - AFP

Un fuerte golpe se llevó Martínez al comienzo del segundo tiempo, tras un duro cruce del neerlandés Strootman, amonestado. A medida que avanzó el segundo tiempo, Inter se distendió, dejó crecer a Genoa, que descontó con un remate desde fuera del área del mexicano Johan Vásquez. El partido pasó a tener una incertidumbre impensada. Inter se llevó otro fuerte aviso cuando una peinada de Retegui dejó camino al gol a Vitor Oliveira, cuya definición no fue convalidada por un leve off-side.

A poco más de 15 minutos del cierre, Retegui estuvo cerca del empate con un cabezazo que salió desviado. Hubo un poco de suspenso, pero la película de Inter volvió a repetir el final de una victoria, aunque esta vez Lautaro tuvo un papel secundario.