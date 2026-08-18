Jamal Musiala volvió a desplomarse y explicó qué le ocurre: “Se debe a una disfunción neurológica”

Tres días después de haberse desplomado durante un amistoso ante Leipzig, Jamal Musiala volvió a caer al suelo sin contacto con un rival este martes, esta vez frente a Heidenheim. La repetición de la escena volvió a encender la preocupación alrededor del futbolista de Bayern Munich, que horas más tarde decidió explicar públicamente qué le ocurre. “Me han detectado ausencias temporales, breves, pero tratables, que se deben a una disfunción neurológica”, reveló el alemán de 23 años en un extenso mensaje en sus redes sociales.

El nuevo episodio ocurrió durante el triunfo por 4-2 de Bayern Munich en su último amistoso antes del comienzo de la competencia oficial. Musiala había ingresado en el segundo tiempo, incluso hizo una gran jugada que casi termina en gol, dejando a un rival en el piso. Sin embargo, duró apenas ocho minutos en la cancha cuando comenzó a tambalearse y cayó, sin que existiera un choque previo. Sus compañeros y los futbolistas de Heidenheim se acercaron de inmediato y formaron un círculo a su alrededor mientras entraba el personal médico.

Los compañeros y rivales rodean a Musiala luego de que se desplome nuevamente en un amistoso Getty Images

Después de recibir asistencia durante algunos minutos, el mediocampista pudo incorporarse y abandonar el campo por sus propios medios, aunque con ayuda de integrantes del cuerpo médico. No regresó al partido. La imagen resultó especialmente inquietante por el antecedente del sábado pasado: ante Leipzig también había quedado tendido sobre el césped poco después de ingresar y debió retirarse antes del final.

Jamal Musiala se desplomó 13 minutos después de ingresar para Bayern Múnich y debió ser atendido

Esta vez, sin embargo, Musiala ofreció una explicación precisa sobre el origen de ambos cuadros. “Lo más importante primero: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y por su apoyo”, comenzó su publicación en Instagram. Y añadió: “Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo al respecto”.

A continuación, detallo el diagnóstico que recibió. “Me han detectado ausencias temporales, breves, pero tratables, que se deben a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar los episodios que ocurrieron recientemente, como contra Leipzig o ahora en Heidenheim”, afirmó.

El futbolista también procuró transmitir tranquilidad acerca de las consecuencias del problema. “Sé que a primera vista pueden parecer aterradoras, pero para mí actualmente forman parte de mi vida cotidiana. Estoy bajo el mejor tratamiento médico posible y soy muy optimista”, escribió. Además, remarcó el acompañamiento que recibe: “Bayern Munich y mi entorno privado están siempre a mi lado y me apoyan en este camino”.

Así se retiró Musiala del partido Getty Images

Musiala aseguró que esa determinación contó con el aval de los especialistas. “Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. En estrecha coordinación y en contacto regular con los expertos, fue mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los neurólogos, seguir dedicado a aquello que más me ayuda durante mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y continuar con mi pasión por jugar al fútbol”, sostuvo. De esa manera, el jugador dejó en claro que su presencia respondió a una elección tomada junto con los médicos que lo atienden.

En el cierre de su mensaje, el mediocampista insistió en que pretende mantener el foco en su carrera y pidió privacidad acerca de los aspectos médicos. “Lo que más me ayuda en este camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo y con el enorme apoyo de ustedes. Espero que así puedan entenderme mejor”, señaló.

Max Eberl, director deportivo de los bávaros, se refirió a la reacción que provocó la escena dentro del estadio. “Eso es lo lindo del fútbol. Cuando ocurre algo así, como con el colapso de Eriksen o ahora con Jamal, todos entienden que el fútbol es la cosa secundaria más importante del mundo y que se trata de algo completamente diferente. Es una buena señal y me da una buena sensación que, como sociedad, permanezcamos unidos cuando sucede algo así”, expresó.

El alemán atraviesa, además, un período particularmente exigente desde el punto de vista físico. El 5 de julio de 2025 sufrió una grave lesión durante el Mundial de Clubes, con una fractura de peroné y una luxación de tobillo, y recién regresó a la competencia en enero de este año. Según el medio Bild, de Múnich, posteriormente volvió a tener molestias en el tobillo, le retiraron una placa metálica del pie izquierdo y realizó una preparación diferenciada durante buena parte de la pretemporada.

Tras el primer desvanecimiento, Musiala no participó el lunes de la presentación del plantel en el campus de Bayern Munich y completó una sesión individual. Un día después viajó con sus compañeros a Heidenheim y volvió a sumar minutos. El nuevo episodio se produjo en la última prueba del equipo antes del primer compromiso oficial de la temporada, previsto para el sábado frente a Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, desde las 15.30.