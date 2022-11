Japón le ganó a Alemania con dos goles de futbolistas que juegan en la Bundesliga y sorprendió a todos en el Mundial Qatar 2022

escuchar

La de Japón dando un golpe en el inicio de este Mundial 2022 es una más. El fútbol se nutre de historias de pequeños entusiastas que derriban a gigantes. Aquello de David y Goliat, siempre está a mano en el deporte más popular, porque a diferencia de tantas otras disciplinas, lo inesperado, lo imprevisto, se presenta detrás del decorado. Si en las películas románticas la historia suele acabar con un final feliz, en el fútbol todo (lo contrario) puede ocurrir.

Que Arabia Saudita le gane a la Argentina y, al otro día, las autoridades del gigante del petróleo dicten un feriado nacional. O, como acaba de ocurrir, que Japón, el país del Sol Naciente (a esta altura, ya se trata del “fútbol naciente”) le gane a Alemania, uno de los gigantes mundiales, en uno de los más grandes batacazos de la historia. El más grande nipón, seguro. Los grandes ganaban por 1 a 0 al término del primer tiempo. Perdieron 2 a 1.

El director técnico japonés Hajime Moriyasu reacciona en la victoria de Japón ante Alemania Florencia Tan Jun - PX Imagens via ZUMA Press Wire

Igual, igualito a la situación de la Argentina. El equipo nacional gana por un penal de Leo Messi (controvertido, que no siempre se cobra, a instancias del VAR), dispone de algunas situaciones de riesgo (tres tantos anulados por posición adelantada, con tecnología o sin ese instrumento), puede golear sin ser una inspiración del fútbol y acaba la primera mitad con una sensación. Después del segundo, la goleada. De pronto, los árabes en cinco minutos derriban la estantería. El primer bombazo mundial. El segundo, aquí, hace un puñado de horas.

Alemania gana con un penal controvertido, marcado por Ilkay Gundogan. Dispone de algunas situaciones de riesgo, hasta anota un gol, sellado por Kai Havertz, en evidente posición prohibida. Puede golear sin ser una inspiración del fútbol y acaba la primera mitad con una sensación. Después del segundo, la goleada. Idéntico a la Argentina, aunque con un juego más sostenido en el tiempo. Mohammed Al Owais, el arquero de Arabia Saudita, es una de las figuras. Shuichi Gonda, el guardavallas nipón, es un imprescindible.

🇯🇵 ¡JAPÓN LE GANÓ A ALEMANIA Y ASÍ SE FESTEJÓ TRAS EL PITAZO FINAL!#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/Gw3DtF4o2c — DSports (@DSports) November 23, 2022

Hajime Moriyasu, el DT de Japón, todo un personaje, le gana el duelo táctico a Hans-Dieter Flick, todo un especialista, casi, casi como ocurrió con Lionel Scaloni (más inexperto) y Hervé Renard, el conductor francés de Arabia Saudita. Mientras el alemán dispone el ingreso de Mario Götze, el crack del pasado que envuelve en pesadillas al público argentino (entre otros, que no aportan soluciones), el japonés se inclina por Ritsu Doan y Takuma Asano, los autores de los goles.

El primero, aprovecha un rechazo corto de Manuel Neuer, que a los 36 años combina tapadas explosivas, como si fuera un juvenil, y descuidos propios del transcurrir del tiempo. El segundo, es todo un arte: una suerte de homenaje al “contragolpe ofensivo” que inmortalizó en nuestro fútbol el Bambino Veira, sobre todo, en el extraordinario River del ‘86. Tac, tac, tac: velocidad, cambio de ritmo, precisión. Algo parecido había ocurrido con Arabia Saudita casi 24 horas antes: jugó al achique, un nostálgico adelantamiento de la última línea, que hizo recordar al Flaco Menotti de fines de los 80, principios de los 90.

Ritsu Doan se inició en Gamba Osaka, jugó varias temporadas en Países Bajos y este año firmó con Friburgo, en la Bundesliga. Tiene 24 años. Takuma Asano actúa en Bochum, tiene 28 y sabe el idioma a la perfección: actuó en Stuttgart, Hannover 96... Son alemanes adoptivos, infiltrados que explotaron las debilidades de una estructura tan sólida como desestabilizada. De los 26 citados, 8 juegan en Alemania, 7 en casa y 3, en Francia. Todo un símbolo.

El resumen de Alemania vs. Japón

¿Los asiáticos se inspiraron en el triunfo de Arabia Saudita contra la Argentina? ”Sí, por supuesto, vimos el partido y nos inspiró. (Los saudíes) demostraron que podían ganar y nosotros... también”, declaró Kaoru Mitoma. El volante del Brighton reconoció que la victoria contra la Mannschaft supone “un momento inolvidable para el equipo, hemos hecho historia”.

Maya Yoshida, el capitán de los “Blue Samurai”, destacó la reacción. “Jugamos muy bien, siguiendo el plan, defendiéndonos como un bloque y pese a sufrir primero, mantuvimos la calma. Sabíamos que en la segunda parte habría más espacios y tendríamos más oportunidades”, añadió el defensor del Schalke, otro de los visitantes ilustres de la Bundesliga. Y fue más allá, con acento en la Argentina, claro que sí. ”Nuestra fortaleza es el equipo, el bloque, la unión, y lo hemos demostrado. Fue una sorpresa... pero no una gran sorpresa. Muchas veces he dicho que tienen muy buenos jugadores, que no salen de su país porque su liga es muy rica, pero a mis amigos les digo que juegan muy bien”, expone.

El técnico alemán, de 57 años, criticó el comportamiento defensivo de su equipo en situaciones cruciales. “Los errores individuales que cometimos simplemente no deben ocurrir”. Gündogan se refirió a la falta de eficacia: ”Se lo pusimos demasiado fácil a Japón, especialmente el segundo gol. No sé si alguna vez se ha marcado un gol más fácil en un Mundial, eso no puede ocurrir. Tuvimos oportunidades increíbles y no marcamos el segundo tanto. Por cómo se marcaron los goles, eso no nos puede pasar”.

El arquero y capitán Manuel Neuer se lamenta después de la derrota de Alemania ante Japón picture alliance - picture alliance

Alemania había quedado mal parada: vestida en ataque, desnuda en defensa. El contraataque fue una furia. Ese gol lo cambió todo; el segundo de Arabia Saudita fue una obra de arte. El fútbol es una caja de sorpresas, sólo hay que saber cómo abrirla.

