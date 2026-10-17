Jesús Valenzuela será el árbitro de la revancha entre Vasco da Gama y Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana

Lo que se prevé como una revancha de semifinal caliente de Copa Sudamericana entre Vasco Da Gama y Boca, que debe ir a ganar al estadio Maracaná tras la caída (1-0) que sufrió en la Bombonera, ya tiene arbitraje confirmado para el martes. La Conmebol anunció este viernes que estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, una designación que no causa tranquilidad en el equipo argentino.

En Boca no están conformes con la elección de Valenzuela como el referí para la revancha ante Vasco. Gustavo Garello - AP

Si bien formaba parte del abanico de jueces que esperaban desde el plantel xeneize, que haya sido el preferido de la Confederación para una instancia tan decisiva y en el contexto de un triunfo obligatorio como visitante, no agradó en el predio que Boca tiene en Ezeiza, según trascendió desde el mismo. Son varios los antecedentes que tienen a mano y que dan la derecha a la desconfianza, especialmente el más reciente.

Ocurrió durante la primera parte de este año, cuando Boca aún participaba en la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Entre otros tropiezos que hicieron a la temprana eliminación, la penúltima jornada ante Cruzeiro, en la Bombonera, fue crucial por el empate 1-1. Allí estuvo impartiendo justicia Valenzuela: descrito como un árbitro de carácter ciertamente localista, más tolerante al diálogo y la preferencia de apaciguar fuertes ánimos.

Leandro Paredes (y todo Boca) se indignó con el último arbitraje de Jesús Valenzuela. Rodrigo Valle - Getty Images South America

No obstante, aquella vez se le fue todo de las manos. El plantel azul y oro lo rodeó con su malestar debido a tres polémicas que se unieron por un mismo patrón: manos que fueron juzgadas con diferentes criterios y que los privaron de tres puntos vitales.

Primero, revisó en el VAR el empate de Cruzeiro: la fase final del ataque incluyó un toque casi imperceptible en una mano de un jugador brasileño, motivo que lo llevó a convalidar el gol por haber sido “sin intención”, según relató Leandro Paredes tras el partido. Luego, sobre el epílogo, la tecnología volvió a convocarlo para revisar el gol que significaba el triunfo de Boca: Milton Delgado, desde el aire y también con una aparente nula intención, desvió un centro con un puño antes del tanto de Miguel Merentiel. El juez decidió ser riguroso y anularlo.

¡GOL DE BOCA! ⚽️ Miguel Merentiel sobre el final le da la victoria al Xeneize



90' | 🇦🇷 Boca 2 - 1 Cruzeiro 🇧🇷



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Lo sucedido en el minuto 101 causó la incredulidad xeneize: el brazo abierto de Lucas Romero frenó dentro del área un cabezazo (hacia atrás) de Ángel Romero, lo que permitió su rechace. El VAR no vio motivos para llamarlo y el juez terminó el partido de inmediato.

“¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás pelotudeando? ¿qué decís? ¡Tenés que ir a verla vos! Si no, ¿cómo sabés? ¡Me estás boludeando, dejate de joder!“, reclamó Paredes, a los gritos y con los ojos bien abiertos sobre los del venezolano. ”¡Es una vergüenza lo que hiciste!“, se despidió el 5 gritándoselo por triplicado.

"TENÉS QUE IR A VERLA... ES UNA VERGÜENZA LO QUE HICISTE". El enojo del Leandro Paredes con el árbitro Valenzuela por la última mano polémica en el final del partido ante Cruzeiro.



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Luego, ante la prensa, el volante profundizaría las sensaciones. “No puede ser que para un lado [las manos] sean con intención y para el otro, no. Es raro porque él me dijo: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. Normalmente, la regla dice que si pega y es gol, no se cobra. La jugada de Delgado tampoco fue intencional y cobró mano en contra. Es raro cómo decide”. Esa es la conclusión de Boca sobre Valenzuela, la cual se mantiene en la previa del martes.

En la entidad de la Ribera lo recuerdan, además, por otra polémica en la Bombonera sucedida en 2024. Esa vez fue ante Fortaleza, también de Brasil, por la Sudamericana. En la igualdad (1-1) que lamentó -derivó en la pérdida del primer puesto del grupo y disputa de playoff-, Edinson Cavani pidió penal tras una acción en la que un ligero pisotón de un defensor llegó a romperle parte de una media, a la altura de un tobillo. Sin embargo, lejos de la revisión, terminó amonestando al uruguayo por la insistente protesta.

¿ERA PENAL PARA BOCA?



La jugada de Cavani, que terminó con la media rota ante Fortaleza.#ESPNF12#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/HnUlSB8D34 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 16, 2024

Boca, entonces, ya lo mira con pesimismo: si en la casa xeneize, sienten, no fue justo, en terreno ajeno perciben una conducción complicada. Y que otra vez sea un brasileño el rival de turno, como en cuatro de las cinco veces que lo dirigió, llama aún más la atención.

Sin Boca en el medio, Jesús Valenzuela mantuvo otras polémicas cercanas, como la plancha de Frank Fabra a Lionel Messi que dejó al astro ensangrentado en un tobillo durante la inolvidable semifinal de la Copa América 2021 entre la selección argentina y la colombiana. Incluso, esa noche se evidenció su nerviosismo al no saber controlar el lado villano que se conoció de Emiliano Dibu Martínez. Y pese a ser permanentemente señalado, Valenzuela dirigió cuatro encuentros del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, entre ellos el tercer puesto que obtuvo Inglaterra.