Jordania vs. Venezuela, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional Jordania y Venezuela, que aprovechan la jornada 1 del certamen para probar variantes tácticas; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Jordania y Venezuela, correspondiente a la jornada 1 de amistoso internacional, se disputará este martes 6 de octubre a las 14.00 h en el King Abdullah II Stadium, ubicado en la ciudad de Amman.
El presente de ambos seleccionados
El seleccionado local afronta este compromiso con el objetivo de consolidar su estructura de cara a los próximos desafíos. Por el lado de la visita, Venezuela llega tras empatar 0-0 frente a la República de Corea en su última presentación, buscando ahora ajustar detalles en su funcionamiento colectivo en tierras jordanas.
Antecedentes y rendimiento
Ambos equipos se encuentran en una fase de preparación que permite a los cuerpos técnicos evaluar el rendimiento de sus planteles. Este duelo en el King Abdullah II Stadium representa una oportunidad clave para medir fuerzas ante rivales de distintas confederaciones y establecer parámetros de juego claros para el futuro inmediato.
El objetivo del amistoso
Para Jordania, el partido es fundamental para fortalecer la localía y ganar confianza ante su público. Venezuela, por su parte, apunta a capitalizar la experiencia internacional y sumar rodaje competitivo que le permita continuar con su evolución tras la reciente igualdad ante el conjunto coreano.
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