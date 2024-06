Jorge Sampaoli habló de su etapa al frente de la Selección: “No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones”

Escuchar

Jorge Sampaoli habló desde Río de Janeiro, donde reside tras dirigir a Flamengo. En una entrevista con el diario español Marca, el entrenador nacido en Casilda (Santa Fe) se refirió a su paso por la selección argentina, a lo que le faltó para consolidar su trabajo en el equipo nacional, contó cuál es su visión del fútbol actual y en qué ligas se ve dirigiendo en el futuro. Consultado sobre su tiempo en el equipo albiceleste, Sampaoli admitió: “ No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones . Tuve tiempo para reprochármelo”, dijo el ex DT de Sevilla, Olympique de Marsella, Flamengo, Atlético Mineiro y Santos, entre otros clubes.

Sampaoli reflexionó sobre su etapa en la selección: “Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone. Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso (...). Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío. Nunca tuve la necesidad de hablar de nadie. Un amigo mío dice que el fútbol es un deporte que muere en cada fin de semana y renace cada tres días. Los mejores entrenadores son los que se ocupan de renacer ”.

Jorge Sampaoli y Lionel Messi, en la selección argentina Cezaro De Luca - dpa

También se refirió a la tarea de Lionel Scaloni, el hombre que integraba su cuerpo técnico como ojeador de los rivales de Sevilla. Y reveló otra faceta del trabajo del hoy entrenador del seleccionado albiceleste: “No me puedo apoderar de ese mérito”, respondió ante la consulta sobre el hecho de haberle dado la primera oportunidad al nacido en Pujato (Santa Fe) que se consagraría campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Y agregó: “Sólo quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más. Él, en mi cuerpo técnico, participaba más que nada acercándose al jugador ”. ¿Y Lionel Messi? “Sabía lo que había, con un proceso complicado... e hizo lo que pudo”, dijo sin más Sampaoli.

El entrenador santafesino, que aguarda un proyecto deportivo “a largo plazo” y donde estar “tres o cuatro años” también fue consultado sobre si se siente o no campeón del mundo: “Hay muchos factores en el fútbol que son relativamente ajenos a vos. Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo. Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento. pero Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento”. Habló de Juan Manuel Lillo -español, mano derecha de Pep Guardiola en Manchester City- como una especie de “profesor”: “Juanma es un ayudante de entrenador, no sólo de campo, de entrenamientos. Te allana el camino en muchas cosas. y sin aparecer públicamente. Él humaniza mucho el fútbol, que se ha deshumanizado tanto. Con mucha mediocridad. El profesor molesta. No se acepta. Los dueños no quieren profesores. Hay demasiada violencia y confrontación, como en la sociedad ”.

Jorge Sampaoli DT de la seleccion Argentina

La influencia de Lillo volvió a aparecer ante una pregunta sobre su estilo de juego. Allí, Sampaoli reconoció las influencias que ha tenido en su carrera: “Me ven como un entrenador que siente mucho el juego ofensivo, el juego de posición, un técnico que ha evolucionado. Antes era muy bielsista y ahora más guardiolista o lillista. Cuando conocí a Lillo, empecé a modificar más mi idea de ataque”, respondió. Y sobre las características de cada uno, Sampaoli detalló: “El bielsismo es un concepto de ataque más directo. Quiere llegar más rápido a la zona final del campo. En el guardiolismo, con el llamado juego de posición, los jugadores tienen cierta libertad. Es más asociativo. Se convive más en el centro del campo. El bielsismo es más directo y en defensa hace el uno contra uno. El lillismo es más zonal en defensa ”.

“Aceptaría entrenar en Sudamérica y también me gustaría dirigir en Europa”, dijo también Sampaoli en la entrevista con Marca. Y dio más detalles: “O en cualquier parte del mundo donde haya un proyecto serio y duradero. En Brasil hay una locura desmedida, y echan un entrenador cada tres partidos. En Europa percibo algo más de paciencia”. Sobre cómo se vive el fútbol, el DT campeón con Chile dio más precisiones: “La locura en el fútbol es global. El sistema hace que cada día todos nos parezcamos más entre sí. Una súpercultura destruye la identidad de las pequeñas culturas. Es probable que en Sudamérica se focalice más aún. Hay mucha urgencia por ganar y no se valora jugar”, diagnosticó. Y apuntó a las divisiones inferiores: “Nadie habla más del juego. Hay que ganar como sea. Es dramático que un entrenador de juveniles haya adquirido la misma obligación de ganar que un entrenador de Primera. Deberían ser objetivos totalmente diferentes. Esas posturas educan... para mal. Y convierten al que pierde en un perdedor de por vida. Luego, intentan hasta marginarlo socialmente. Nadie quiere estar con él. El exitismo hace que todo se haga complejo”.

LA NACION