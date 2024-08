Juan Barinaga, el séptimo refuerzo de Boca: el presidente Juan Román Riquelme le dio un gusto al entrenador Diego Martínez

Escuchar

Juan Barinaga se convertirá este viernes, en caso de pasar con éxito la revisión médica, en el séptimo refuerzo de Boca. El lateral derecho de Belgrano de Córdoba arribará a la Ribera a cambio de 2.500.000 dólares por el 80% de la ficha y estaría en condiciones de debutar ante Talleres de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina, encuentro que se disputaría el 6 de septiembre, en plena fecha FIFA.

La eliminación ante Cruzeiro, en los octavos de final de la Copa Sudamericana, agitó el mundo interno en la Bombonera, ya que no sólo el presidente Juan Román Riquelme buscó concretar la incorporación del defensor, sino que también hizo un sondeo por Claudio Aquino, enganche de Vélez. La llegada de Barinaga, muy cerca de cumplir 24 años, es para cumplir un viejo pedido de Diego Martínez. El entrenador le había solicitado al Consejo de Fútbol xeneize la llegada de un lateral derecho por la lesión de Lucas Blondel y la cesión de Marcelo Weigandt a préstamo por dos años a Inter de Miami. En principio, Riquelme no quería reforzar ese puesto, pero le terminó dando el gusto al entrenador.

Antes del cierre del libro de pases también había hecho un nuevo intento por Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, lo que despertó una polémica con frases cruzadas con la dirigencia del club trasandino. El lunes en la conferencia de prensa posterior al empate con Estudiantes 1-1, Martínez dijo que estaba conforme con el plantel pero no cerró las posibilidades de más llegadas: “Veremos de acá al cierre del libro de pases si viene alguno más”.

El único lateral derecho natural que le quedó en el plantel fue Luis Advíncula, y por eso el DT tuvo que poner en esa posición a futbolistas como Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo (ambos centrales), Dylan Gorosito (de las inferiores), y hasta Marcelo Saracchi, lateral izquierdo a perfil cambiado. Pedro Velurtas, lateral derecho de la reserva y que tenía proyección, había sido cedido a préstamo a Barracas Central.

#Refuerzos



Juan Barinaga se realizará los estudios médicos en la mañana del día viernes. De no haber inconvenientes, será refuerzo de Boca. pic.twitter.com/fy7inDFw3S — Esto es Boca (@estoesboca_ok) August 29, 2024

En el comienzo del mercado de pases, incluso antes de jugar la llave con Independiente del Valle, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Boca había avanzado por Federico Vera, lateral derecho de Unión de Santa Fe que terminó recalando en Independiente. El futbolista tenía una cláusula de 80.000 dólares. Vera era del gusto de la dirigencia. Y Martínez pretendía a Nicolás Tripicchio, de Defensa y Justicia, refuerzo que terminó llegando a San Lorenzo.

Por los pasillos de la Bombonera dicen que la demora en la definición de la llegada de Vera a Boca fue el motivo por lo que el mail por la habilitación de los refuerzos llegó tarde a las oficinas de la Conmebol.

Juan Barinaga, lateral derecho de Belgrano que será refuerzo de Boca Prensa Belgrano de Córdoba

Cabe recordar que, en este libro de pases, habían llegado a Boca otros seis refuerzos: Gary Medel (llegó libre de Vasco da Gama, de Brasil), Brian Aguirre (delantero de Newell’s), Tomás Belmonte (mediocampista de Toluca, de México), Ignacio Miramón (volante de Lille, de Francia), Milton Giménez (Banfield) y Agustín Martegani (mediocampista de San Lorenzo).

El pase de Barinaga se da en un contexto en el que Juan Román Riquelme está disconforme con el juego del equipo, que además le cuesta conseguir buenos resultados.

Tras el empate ante Estudiantes en La Plata donde Diego Martínez había sido cuestionado por lo hinchas una vez más, el DT había dicho en la conferencia de prensa sobre las incorporaciones que no utiliza o no les da la chance como titulares: “Era dificil tocar algo, son jugadores muy importantes. Hay chicos que recién llegaron y necesitarán mas tiempo de entrar y entender rápidamente lo que este grupo hace ocho meses viene trabajando. Eso nos lo va a dar la semana larga, pero principalmente tenía que ver con eso. El análisis desde el banco era que la estructura estaba bien, podríamos haber tomado el riesgo de sacar un defensor, pero no iba a ser coincidente con la lectura previa que nos llevó a poner tres centrales”.

LA NACION