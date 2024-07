Juegos Olímpicos: la Argentina a todo o nada ante Ucrania, se juega la clasificación (¿y si le toca Francia?)

Escuchar

Desde el debut, el seleccionado argentino Sub 23 no tuvo margen para distenderse o relajarse. Los dos partidos lo exigieron desde el resultado y frente a Marruecos debió asimilar el escandaloso final. Ahora le toca definir la clasificación a los cuartos de final en el grupo más parejo, en lo matemático, de los Juegos Olímpicos de París.

Los cuatro equipos llegan a la última fecha con la misma cantidad de puntos: tres. Dentro de ese equilibrio, la Argentina tiene una ventaja sobre el resto, la mejor diferencia de gol (+1), que le permite ser puntero de la Zona B. El golazo de Equi González para el 3-1 sobre Irak dibujó un contexto más favorable. Al conjunto de Javier Mascherano le alcanzará este martes un empate frente a Ucrania para asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la competencia. El encuentro, desde las 12 de nuestro país, se disputará en el estadio Geoffroy Guichard, de Lyon, escenario del anterior encuentro de la Argentina.

A la misma hora, Marruecos-Irak completarán la programación de la zona. El choque contra Ucrania pondrá el foco sobre el inestable nivel futbolístico de la Argentina y decidirá su futuro en la competencia. De conseguir la clasificación, está latente la posibilidad de un cruce en los cuartos de final con Francia, líder del Grupo A, posición que muy probablemente conservará tras el partido de este martes contra Nueva Zelanda.

Javier Mascherano sigue el partido de la Argentina ante Irak disputado en Lyon Silvia Izquierdo - AP

Si la Argentina finaliza primera, irá a París para medirse con el segundo de la Zona A (hoy Estados Unidos). En caso de avanzar en el segundo puesto, se trasladará hasta Bordeaux y enfrentará al primero de la Zona A (hasta ahora Francia). Una derrota será la eliminación.

De darse el choque con el representativo local, además de la exigencia aumentada que se desprende de un rival que tiene a Lacazette, Bade, Olise y Matetá, también se abrirá otro capítulo de la rivalidad entre los dos países surgida desde la final del Mundial 2022. En otro deporte, el seven argentino de rugby fue abucheado en el Parque de los Príncipes en la derrota ante Francia por los cuartos de final. Un clima hostil que no se reprodujo este lunes en el tenis, con la victoria de Francisco Cerúndolo sobre el local Ugo Humbert en una de las canchas de Roland Garros.

Antes de ocuparse de la hipotética atmósfera adversa que le esperaría en un cruce con Francia, la Argentina necesita dar una respuesta convincente frente a Ucrania, que cayó en el debut ante Irak y luego venció a Marruecos. Mascherano sigue en la búsqueda de la formación que eleve el rendimiento general. Su equipo estuvo 0-2 frente a Marruecos, que finalmente ganó 2-1 tras no ser convalidado el empate de Medina casi dos horas después de la suspensión, y contra Irak debió reaccionar tras el 1-1 para alcanzar el 3-1 final.

Giuliano Simeone, autor de un gol ante Marruecos, será titular frente a Ucrania ARNAUD FINISTRE - AFP

Uno de los jugadores que activaron la recuperación contra el conjunto de Medio Oriente fue Luciano Gondou, que ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo y puso el 2-1 con un cabezazo. De acuerdo con los últimos entrenamientos, el delantero de Argentinos Juniors será titular por primera vez, en lugar de Lucas Beltrán, que al igual que Julián Álvarez aún no convirtió en los Juegos y se mostró entre impreciso y nervioso.

Gondou ya fue vital en el Preolímpico que dio el pasaje a París, también entrando algunas veces desde el banco. Fue el autor del 1-0 a Brasil para sellar la clasificación. Antes ya había sacado al seleccionado de situaciones comprometidas. Consiguió el agónico empate frente a Paraguay en la etapa de grupos, marcó en el 2-0 a Perú y en el 5-0 a Chile. Ya en los Juegos, el mayor cartel internacional de Beltrán y Álvarez lo relegó al banco, pero su efectivad y capacidad para el juego asociado le hicieron un lugar en la alineación.

No será el único cambio de Mascherano. En el lateral derecho, Gonzalo Luján reemplazará a Joaquín García y Giuliano Simeone, que ingresó desde el banco en los dos cotejos y marcó el descuento frente a Marruecos, sustituirá a Santiago Hezze. Por los nombres, la Argentina acentuaría un perfil más ofensivo.

El probable equipo

La alineación sería con Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marcos Di Cesare, Nicolás Otamendi y Julio Soler; Ezequiel Fernández y Cristian Medina; Giuliano Simeone y Thiago Almada; Luciano Gondou y Julián Álvarez.

Otamendi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, durante un entrenamiento de la Argentina @argentina

Álvarez desembarcó en el plantel como uno de los tres campeones del mundo y, junto a Otamendi, como bicampeón de América. Es portador de un espíritu que espera contagiar al Sub 23: “Acostumbrarse a ganar es lo más lindo. Es lo que pasa en el seleccionado mayor y esperemos que se repita en las otras categorías”.

La Araña se refirió a la inminente llegada a River de Marcelo Gallardo, el entrenador que lo hizo debutar en River y con el que consiguió la transferencia a Manchester City: “Si se da lo de su vuelta, obviamente me pone muy contento. Espero que venga con todas las energías para poner a River donde tiene que estar”.

Si bien la cabeza de Álvarez está puesta en los Juegos, dio indicios de que no está plenamente conforme con su actualidad en Manchester City, lo cual plantea alguna duda sobre su futuro: “La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos en el City. Pero... al final, no te gusta quedarte fuera de los partidos importantes; querés contribuir. Me tomaré mi tiempo para pensar en lo que quiero para mí. Ya veremos”. El cordobés dejó de ser frecuentemente titular cuando Kevin De Bruyne y Erling Haaland volvieron de sus lesiones. Con contrato en el City hasta junio de 2028, no le faltarán ofertas para conseguir los minutos importantes que no tiene el conjunto de Pep Guardiola. Atlético Madrid ya mostró interés; también se sumó Chelsea y se agregarían otros clubes de la Premier League. Pero por ahora, los sueños de Álvarez son en forma de medalla dorada.

LA NACION