Julián Álvarez le dio el triunfo a Atlético Madrid, el público lo reconoció y él se disculpó: “Yo también me habría enojado”

Julián Alvarez necesitaba experimentar la sensación de este sábado, aún más satisfactoria que la vivida el martes. El disfrute del gol, de ser útil, de ser el responsable de los importantes puntos que sumó Atlético Madrid. Porque luego de anotar ante Stuttgart por primera vez en la temporada tras la novela que protagonizó en el verano europeo por el deseo de marcharse, tenía por delante el desafío de ratificar su reaparición goleadora en el estadio Metropolitano y ante la gente que venía hostigándolo. Lo logró, ya que convirtió el único tanto del triunfo colchonero frente a Deportivo La Coruña. Pero eso no fue lo único destacable de la noche madrileña: para dar otro paso, Julián se disculpó con la gente tras el encuentro, en la primera vez que se expresaba en público desde que estalló el conflicto. La reconciliación va camino a ser.

Uno por uno, los compañeros de equipo se repartieron los abrazos hacia Julián, al que empezaron a felicitar dentro del mismo arco. OSCAR DEL POZO - AFP

Era un desarrollo ajustado el que le había planteado el conjunto que ascendió hace unos meses a la primera división de la Liga de España. Al descanso las cosas estaban igualadas y con candados en los arcos. Hasta que al segundo minuto de juego de la segunda mitad, apareció la Araña. Reapareció. El centro bajo de Alejandro Grimaldo lo encontró en el área chica y el delantero argentino definió inteligentemente por sobre la estirada del arquero Leo Román.

¡LA ARAÑA ESTÁ DE RACHA! Tras su gol en #ChampionsLeague ante Stuttgart, Julián Álvarez volvió a marcar con Atlético de Madrid, ahora contra RC Deportivo por la fecha 10 de #LaLigaxESPN.



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Alegría enorme para el cordobés, aunque también es cierto que se lo observó algo dubitativo. La reacción del festejo parecía esperar un aval. Le sobraban ganas de celebrarlo, pero el interrogante alrededor de qué devolución recibiría desde las tribunas, inmerso en la mala relación que activó su intención de irse del club para cumplir su ”sueño” -llamado Barcelona-, lo dejó expectante.

Sin embargo, fue la felicidad de sus compañeros lo que, primero, le sacó la sonrisa. De hecho, no le dieron tiempo a salir del arco. Era evidente que no se detenían en la importancia del gol, sino en quién lo había aportado: lo quieren a Julián. Entonces, Marcos Llorente le dio un fuerte abrazo, seguido de los que Lee Kang-In y Giuliano Simeone le dedicaron inmediatamente. Luego, se sumó el resto del equipo.

Marcos Llorente corrió tan rápido para abrazar a Julián Álvarez que no le permitió salir del arco donde convirtió. JUANJO MARTIN - EFE

El público, lógicamente, gritó el gol efusivamente. También aplaudió, reconociendo al atacante. Más tranquilo, Alvarez entonces procedió a su festejo característico, lanzando telarañas con sus dos manos. Ahora bien, la secuencia posterior empieza a establecer que, si el campeón del mundo en Qatar 2022 se mantiene así de encendido, aquel enojo de los hinchas colchoneros puede ser inolvidable, pero pasajero.

Porque cuando la voz del estadio anunció el gol y dio pie a la animación habitual europea, en la que se deja que la gente complete el nombre del goleador de turno, al lanzar “Juliááán”, la respuesta desde las gradas fue estruendosamente unánime: “¡Alvarez!“, gritaron tres veces, cerrando con aplausos.

Ahora ovación para Julián Álvarez tras anotar el 1 a 0 del Atlético de Madrid contra Deportivo La Coruña.



Segundo gol de la Araña en la temporada. Ya había marcado en el 1 a 1 vs Stuttgart pic.twitter.com/p6OkzhSXB7 — Germán Carrara (@GermanCarrara) October 24, 2026

Vaya si sirvió: valió tres puntos fundamentales para asegurarse no perderle pisada, justamente, al cuadro catalán, que este domingo juega el clásico ante Real Madrid. Entonces, tras dos goles en cuestión de cuatro días, Julián entendió que era el momento para empezar a construir la conciliación.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Sobre todo, porque entiendo a la gente y su enojo; yo, como hincha, tambien me hubiera enojado”, inició el futbolista, de 26 años, tras la victoria con su gol. Y continuó agradeciendo: “Además, por cómo me han apoyado siempre durante estos años. También estas últimas semanas han sido muy generosos y eso lo valoro mucho. Y al equipo le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Tenemos cosas muy importantes por delante”.