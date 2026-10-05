Kazajistán vs. Islas Feroe por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Kazajistán y Islas Feroe correspondiente al grupo C3 se disputará este martes 6 de octubre a las 11.00 h en el Astana Arena, ubicado en la ciudad de Astana.

El presente de ambos seleccionados

Kazajistán llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente caída por 2-1 ante Moldavia. Por su parte, Islas Feroe buscará capitalizar el envión anímico que le dejó su último empate 1-1 frente a Eslovaquia, intentando sumar puntos vitales en esta etapa de la competición.

Estadísticas del grupo

Ambos equipos se encuentran en la disputa por escalar posiciones dentro del grupo C3 de la Liga de Naciones. La paridad mostrada en las jornadas previas hace que cada unidad sea fundamental para sus aspiraciones en el certamen, especialmente al tratarse de un enfrentamiento directo en esta instancia de grupos.

Lo que está en juego

Para Kazajistán, el objetivo es dejar atrás la derrota pasada y hacer valer la localía para acomodarse mejor en la tabla. En tanto, Islas Feroe intentará prolongar su racha positiva tras el empate reciente para mantenerse competitivo y consolidar su posición en esta fase del torneo.