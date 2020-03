Mario Kempes admitió que está preocupado por el coronavirus y contó que es paciente de riesgo por tener seis by-pass. Crédito: Instagram @mario.kempes78

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020 • 16:10

El Matador Mario Alberto Kempes admitió que está preocupado por el coronavirus a causa de su condición de paciente de riesgo ya que tiene seis by-pass , y dramatizó: "Si me pica el bichito, allá nos vemos".

En una entrevista con el programa de radio Planeta 947 , el goleador y figura del Mundial 1978 advirtió sobre el peligro que representa esta pandemia de coronavirus: "Es algo muy complicado, si nosotros le damos a este virus la posibilidad de seguir avanzando... En Argentina, ahora viene el invierno y va a ser peor todavía ".

Kempes además apuntó contra los compatriotas que hicieron caso omiso a la cuarentena: "Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos, pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es. A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten ". "Nosotros los argentinos somos muy especiales, dar consejos a aquellos que no quieren escuchar es una tontería y gastar saliva", concluyó.

El exfutbolista, que reside en los Estados Unidos, contó cómo es la situación en ese país: "En ciudades tan grandes como Nueva York o Boston , es muy difícil que la gente se quede adentro de su casa. Al haber muchos turistas, se salen las cosas de control". "Los locales respetan un poco más las normas, pero en ciudades tan turísticas donde los extranjeros quieren salir a recorrer se hace más complicado. Mucha gente todavía no entiende y le cuesta seguir las reglas. Se les están yendo las cosas de control", graficó Kempes.

Kempes, de 65 años, estuvo hace algunas semanas en el país para ser agasajado en el Museo Legends , donde se exhibe la casaca que hace 42 años utilizó el Matador en la final del Mundial '78 frente a Holanda.