Khvicha Kvaratskhelia, una de las figuras de PSG, sufrió una grave lesión de rodilla

La alegría de París Saint-Germain no fue completa. El regocijo francés por la victoria de ayer ante Barcelona por 4-2, en el Parque de los Príncipes, en la Champions League, chocó de frente con las malas noticias sobre una de sus figuras. El extremo Khvicha Kvaratskhelia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará inactivo, al menos, seis meses. Así se confirmó esta mañana, tras un estudio médico que le realizaron en París.

El destacado jugador georgiano tuvo que abandonar el campo de juego poco antes de la hora de acción tras chocar con el español Xavi Espart y caer desacomodado sobre la pierna derecha. Se retorció del dolor y salió ayudado por los integrantes del cuerpo médico del PSG. Anoche ya se temía lo peor... y, hoy, el diagnóstico quedó confirmado. Será operado en breve.

El momento que se produce la lesión de rodilla derecha de Khvicha Kvaratskhelia, tras chocar con el español Xavi Espart Thibault Camus - AP

La baja de Kvaratskhelia (uno de los aspirantes al Balón de Oro) es un duro golpe para París Saint-Germain, bicampeón europeo, que tendrá que encontrar nuevas soluciones en ese sector del ataque. El extremo fue el MVP de la última Liga de Campeones tras sumar diez goles y seis asistencias en 16 partidos. El PSG tendrá que jugar con un plantel reducido en las próximas semanas ya que, además de Kvaratskhelia, otros dos jugadores fundamentales tuvieron que abandonar el campo prematuramente durante la victoria contra Barcelona.

La jugada de la lesión

En esta acción durante el duelo ante Barcelona por la #ChampionsLeague, Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y, así, se perderá lo que resta de la temporada 2026/27.



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Ousmane Dembélé fue reemplazado a los 20 minutos del partido ante el Barça por Ferran Torres debido a un dolor en el isquiotibial izquierdo. Según comunicó el club de París, sufrió una “lesión en el muslo izquierdo” y se amplió, sin precisar plazso: “permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas”.

Además, Marquinhos, sustituido por Ilia Zabarnyi en el segundo tiempo, también estará ausente durante un período indeterminado. “Tras una lesión en el muslo derecho, Marquinhos permanecerá bajo atención médica durante las próximas semanas”, anunció el club. Tanto el brasileño como el ganador del Balón de Oro 2025 podría volver a competir luego del parate internacional por la fecha FIFA, a mediados de noviembre.

Vale recordar que Nuno Mendes, que se lesionó el muslo izquierdo en Estrasburgo el sábado pasado, también fue declarado “de baja durante las próximas semanas” por el cuerpo médico del PSG, cuyo director técnico es el español Luis Enrique.