Kylian Mbappé y Antoine Griezmann no fueron incluidos en la selección olímpica de Francia

Los delanteros Kylian Mbappé y Antoine Griezmann no formarían parte del seleccionado francés de fútbol que disputará los Juegos Olímpicos de París, que arrancan el próximo 26 de julio, al no integrar la prelista de 25 jugadores anunciada este lunes por parte del entrenador Thierry Henry, en la que sí están presentes jugadores como Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, ambos del PSG, y el veterano delantero del Lyon Alexander Lacazette.

Así, Kylian Mbappé, que aun no anunció cual será el club en el que jugará la próxima temporada pero es un hecho que será Real Madrid, no estaría en la cita olímpica de París 2024, pese a que comentó en varias ocasiones que le gustaría hacerlo por su condición de parisino. Una situación similar a la del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que también había confesado en más de una ocasión su ilusión por estar en la cita de este verano.

Mbappé se perdería los Juegos de Paris 2024 con los que tanto soñó Michel Spingler - AP

El seleccionador olímpico francés, Thierry Henry, dio a conocer una lista inicial de 25 jugadores, sobre la que tendrá que hacer tres descartes, en la que destacan los nombres de jugadores de primer nivel como el central Leny Yoro (Lille), el centrocampista Zaire-Emery, o los delanteros Bradley Barcola y Alexander Lacazette.

De todas maneras, hay un dato llamativo que invita a imaginar una sorpresa de último momento. En la lista francesa solo hay dos jugadores de 23 años: Jean-Philippe Mateta y Alexandre Lacazette. En este escenario, queda una plaza libre que podría ocupar Mbappé, de 25 años, o en su defecto Antoine Griezmann.

Thierry Henry a réservé quelques surprises au sein de la pré-liste de 25 joueurs convoqués pour préparer à partir du 16 juin à Clairefontaine le tournoi des Jeux Olympiques (du 24 juillet au 9 août). https://t.co/hiNBYqDbdE pic.twitter.com/LMnDraxPo4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 3, 2024

Una lista en la que el exdelantero reconoció haber recibido “muchos rechazos”. “No sabemos qué puede pasar de aquí al 3 de julio. La lista es bastante real pero está abierta a todos, no está cerrada la puerta a nadie. Puede cambiar... y cambiará. La última vez que tuve tantos rechazos fue en la Universidad”, ironizó Henry. Y amplió, en relación a las charlas con Real Madrid sobre Mbappé: “Las personas con las que yo hablé fueron muy directas. No hubo negociación: llegás, pedís, te dicen que no y te vas”, sentenció el seleccionador, que confirmó que habrá tres mayores de 23 años en su lista definitiva para París 2024.

El combinado anfitrión, encuadrado en el Grupo A del torneo olímpico de fútbol junto a Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda, debutará el próximo 24 de julio ante el combinado estadounidense, para posteriormente medirse el 27 frente a Guinea, y cerrar la fase de grupos el 30 ante los neozelandeses.

Thierry Henry : « La dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège »#lequipeFOOT pic.twitter.com/5o4gRZmtws — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 3, 2024

Sueño olímpico postergado (otra vez)

El exdelantero de PSG había admitido en enero que uno de sus sueños como profesional era participar de los Juegos Olímpicos París 2024, aunque reconoció que esa posibilidad no es una decisión que dependa de él y agregó que “no quiero forzar las cosas en esta etapa de mi carrera”.

Una foto de la infancia de Kylian Mbappé junto al ídolo francés Thierry Henry, hoy DT de la selección olímpica de los galos

“Estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas, pero si me lo permiten estaré encantado de representar a mi país en los Juegos Olímpicos de París (del 26 de julio al 11 de agosto)”, declaró hace cinco meses Mbappé a la revista GQ, en la que su imagen fue la portada de ese medio.

La estrella y capitán del PSG, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, subrayó que “para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quise ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa en una oportunidad como una cita olímpica; pero si no se da, lo entenderé”.

No es la primera vez que a Mbappé le impiden formar parte de la gran cita del deporte mundial. Hace cuatro años, en la previa de la cita olímpica en Tokio, fue el PSG quien le envió una carta a la federación de fútbol de su país expresando su negativa a que el delantero compita en los Juegos. Para entonces, Kiki tenía 21 años y ya era campeón del mundo por la Copa levantada en Rusia 2018.

Le PSG a écrit à la FFF pour lui indiquer que Kylian Mbappé ne serait pas libéré pour les Jeux Olympiques, qui ne correspondent pas à des dates FIFA : https://t.co/tDw5tZXmI4 pic.twitter.com/3xxQOJ3iMw — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 3, 2020

Como el torneo olímpico de fútbol no está incluido en el calendario oficial de la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores . Noël Le Graët, titular de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), había declarado en febrero que quería tenerlo a Mbappé en Tokio, pero el París Saint-Germain, presidido por Nasser Al-Khelaïfi se opuso a la idea.

La esperanza para el voraz delantero será entonces acudir como uno de los tres mayores de 23 años al próximo gran evento, Los Ángeles 2028, cuando él ya tenga 29 años.

De acuerdo a la información publicada por el diario francés L’Equipe, las negociaciones para entonces serán con el mismo club que ahora se niega a cederlo, ya que Mbappé firmará con Real Madrid un contrato por cinco años, hasta junio de 2029.

Mbappé será anunciado como nuevo refuerzo de Real Madrid Michel Spingler - AP

La prelista de Francia

Arqueros (4): Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Dijon).

Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Dijon). Defensores (7): Kiliann Sildillia (Friburgo), Bafodé Diakité (Lille), Castello Lukeba (Leipzig), Maxime Estève (Burnley), Lenny Yoro (Lille), Adrien Truffert (Rennes), Bradley Locko (Brest).

Kiliann Sildillia (Friburgo), Bafodé Diakité (Lille), Castello Lukeba (Leipzig), Maxime Estève (Burnley), Lenny Yoro (Lille), Adrien Truffert (Rennes), Bradley Locko (Brest). Mediocampistas (9): Warren Zaire-Emery (PSG), Khéphren Thuram (Niza), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Mónaco), Enzo Millot (Stuttgart), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Lesley Ugochukwu (Chelsea).

Warren Zaire-Emery (PSG), Khéphren Thuram (Niza), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Mónaco), Enzo Millot (Stuttgart), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Lesley Ugochukwu (Chelsea). Delanteros (6): Bradley Barcola (PSG), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Matthys Tel (Bayern Múnich), Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes).

Como parte de su preparación para los Juegos de Paris 2024, la Selección de Francia Sub 23 enfrentará a Paraguay el 4 de julio, luego a República Dominicana el 11 de julio y cerrará los amistosos ante Japón el 17 de julio. Su debut en el Torneo Masculino será el 24 de julio frente a Estados Unidos en Marsella.

LA NACION