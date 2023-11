escuchar

El DT de la selección brasileña, Fernando Diniz, fue crítico con los hinchas argentinos por gritar “ole” en el marco del triunfo de la selección sobre Brasil en el Maracaná por 1-0, que rompió una racha de 64 partidos sin perder como local del Scratch. El también entrenador de Fluminense aclaró que quienes tuvieron esa actitud fueron solo una porción minoritaria de los presentes en el estadio, que en la previa fueron golpeados por la Policía Militar de Río de Janeiro en unos incidentes que demoraron el inicio del encuentro por media hora, y que tienen derecho a hacer “lo que quieran”.

Diniz también hizo referencia a las reacciones del público local, que mostró su desaprobación para con el rendimiento de su equipo, aunque también lo asoció con lo que vio de los argentinos: “Los aficionados tienen derecho a hacer lo que quieran. Vienen a ver el partido y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Los aficionados son apasionados y quieren ganar, tienen derecho a quejarse. Creo que gritar ‘ole’ para Argentina fue demasiado. Tanto es así que las personas que lo hicieron fueron abucheadas por el público que estaba allí”.

Diniz también elogió el rendimiento de Brasil y consideró que mereció ganar el partido Silvia Izquierdo - AP

A pesar de las críticas que recibió la verde-amarela por un resultado histórico, el seleccionador respaldó a sus jugadores e incluso elogió su desempeño en el duelo: “Brasil tuvo más oportunidades. Argentina casi no tuvo oportunidades. Estuvimos más cerca de la victoria y por eso consideré el resultado bastante injusto. El número de oportunidades que tuvimos pero no las finalizamos. Tuvimos más balones en el poste, tiros de esquina. tiros libres, pero infelizmente el balón no entró. Los jugadores fueron impecables en la defensa, pero en el fútbol el resultado no explica siempre lo que ocurre en el juego”.

Además, Diniz también esbozó como otro de los argumentos de su caída la mayor experiencia de los dirigidos por Lionel Scaloni en relación a su plantel, que experimentó numerosos cambios con respecto al que compitió en Qatar 2022: “No se puede pensar que la vida es solo estadística. Si es solo estadística, todo es muy malo. Si lo analizamos como un proceso de cambio, hubo muchas cosas. Teníamos tres futbolistas que jugaron el último Mundial y Argentina casi un equipo completo”.

Diniz lamentó la poca experiencia de sus jugadores con respecto a los argentinos Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACIÓN

Esta victoria argentina consiguió una gran cantidad de hitos. El equipo de Scaloni le propinó a Brasil su primera derrota como local en el formato actual de eliminatorias, una racha que duró 64 partidos. También consiguió igualar el historial general entre ambos, con 42 victorias para cada uno, y supera por un triunfo en partidos oficiales (40 a 39). La última vez que Brasil perdió tres partidos seguidos fue en 2001, durante la Copa Confederaciones de ese año, cuando encadenó caídas contra Francia, Australia, Uruguay y México. Y perdió la misma cantidad de partidos en estas eliminatorias que en las 3 previas en conjunto.

El resultado dejó a Brasil en la sexta posición de la tabla para entrar al Mundial 2026, producto de dos triunfos, un empate y tres caídas. Acumula un total de siete puntos, tan solo dos más que Chile en el octavo lugar, hoy fuera de la Copa del Mundo. Y sembró severas dudas acerca del futuro de Diniz, en medio de la espera por la disponibilidad del italiano Carlo Ancelotti, con contrato en Real Madrid hasta junio, para llegar a la Copa América del próximo año en Estados Unidos.

La indignación de Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció por primera vez en la mañana del miércoles después de los incidentes que se vieron en el Maracaná, con un tono condenatorio: “La violencia en el fútbol es totalmente inaceptable, tanto dentro como fuera del campo de juego. Este tipo de sucesos, como los ocurridos durante el partido de clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA entre Brasil y Argentina en el estadio Maracaná, son inaceptables en nuestro deporte y en nuestra sociedad”.

Gianni Infantino condenó los incidentes en el Maracaná antes del Brasil-Argentina Darko Bandic - AP

“Sin excepción, todos los jugadores, simpatizantes, personal y directivos tienen que sentirse seguros y protegidos para poder jugar y disfrutar del fútbol, y solicito a las correspondientes autoridades que garanticen que esto se respete en todos los ámbitos”, concluyó su mensaje el suizo.

En tanto, el máximo ente del fútbol mundial aún no comentó acerca de la posibilidad de elevar sanciones como consecuencia de lo ocurrido, dado que para abrir la investigación primero necesitan hacerse con el informe del partido por parte del árbitro Piero Maza.

