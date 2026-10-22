La AFA dispuso el regreso de la promoción en el ascenso tras 15 años: cómo la instrumentará

La promoción volverá a disputarse en el fútbol argentino en 2027 luego de 15 años. La AFA resolvió este jueves en su reunión del Comité Ejecutivo el regreso de esos duelos entre equipos de diferentes categorías del ascenso, en una medida que, se aclaró, se aplicará a partir de la próxima temporada e impactará desde la Primera Nacional hacia abajo, sin tener efecto en la Primera División.

El esquema consensuado no involucrará así a la Liga Profesional, la primera división del fútbol argentino, que seguirá teniendo dos pérdidas de categoría de la misma manera que esta temporada: el de peor promedio en los últimos tres años y el de menor cantidad de puntos en la tabla anual. Entonces, la promoción se instrumentará desde la segunda categoría hacia las divisiones siguientes.

Tras conocerse la decisión, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para dejar un mensaje: “Con el compromiso y la responsabilidad de seguir dándole lo mejor al fútbol argentino, tratamos temas institucionales, ejes clave de gestión y de planificación de las competiciones. Muchas gracias a los representantes de los clubes por su presencia”. Acompañó la publicación con algunas imágenes personales, de la sesión y de aquellos que la presidieron, incluyendo al tesorero Pablo Toviggino, firme a su lado. Desde la cuenta de la AFA anunciaron la sesión con otras fotos de la reunión en Ezeiza, con muchas sonrisas entre los concurrentes.

Nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @afa.



Con el compromiso y la responsabilidad de seguir dándole lo mejor al fútbol argentino, tratamos temas institucionales, ejes clave de gestión y de planificación de las competiciones.



Muchas gracias a los representantes de los clubes… pic.twitter.com/gEaxfjXHgC — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 22, 2026

El nuevo formato propone que los dos últimos equipos de cada una de las dos zonas de la B Nacional desciendan de manera directa, sin necesidad de disputar ninguna serie adicional, como hasta aquí. Pero, además, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados a la entidad madre del fútbol argentino jugará una promoción contra un rival de la Primera B y el antepenúltimo de los indirectamente afiliados enfrentará a un equipo del Federal A. Esas dos últimas categorías podrían sumar, así, otro ascenso si venciera en la serie reintegrada el calendario.

El esquema se replica en las categorías más bajas, aunque allí ya de forma directa porque todos los clubes están adheridos directamente y por partida doble. Tanto en la Primera B como en la Primera C, la tercera y la cuarta categoría, respectivamente, habrá una promoción para ascender y otra para descender, al margen de los ascensos y descensos directos que ya existen.

River perdió la serie de promoción con Belgrano, de Córdoba, en la temporada 2010/2011; el sistema regresará en 2027, pero no involucrará a la Primera División Anibal Greco

El sistema de promociones no es una novedad en el fútbol argentino, ya que se disputó entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012, con duelos de ida y vuelta en los que el equipo que buscaba el ascenso era local en el primer partido y se disputaba en la cancha del conjunto que peleaba por la permanencia la revancha. Esa estructura le daba al club que defendía la categoría una ventaja adicional: definir en casa y, además, le alcanzaba con un empate en el resultado global para sostener la permanencia.

Quince años después de la última vez que se disputó una serie de este tipo, las promociones regresarán al fútbol argentino, aunque ahora será por primera vez desde que Tapia está al frente de la AFA. La medida, sostienen, busca generar un mecanismo adicional de competencia entre las categorías del ascenso.

El día más triste en la historia de River: el descenso en junio de 2011 FotoBAIRES

En aquel tiempo se dieron varios duelos memorables, algunos de ellos involucrando a tres de los clubes de mayor historia en el fútbol local, con diferentes desenlaces. Racing conservó la categoría en su serie ante Belgrano, de Córdoba, en 2007/2008; San Lorenzo superó a otro de los conjuntos cordobeses, Instituto, al final de la temporada 2011/2012, la última vez que se disputó, y entre ambas se registró el descenso de River, en la promoción 2010/2011, uno de los episodios más recordados de la historia, con Belgrano superando al millonario en el resultado global y logrando en el Monumental el ascenso que se le había negado ante la Academia tres años antes.

A diferencia de aquellos años, los 30 clubes que jueguen en 2027 en la máxima categoría estarán ahora a salvo de verse involucrados en ella.