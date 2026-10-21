La AFA está a una firma de anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina

Sólo falta la firma. La AFA y Lionel Scaloni tienen todo acordado para que el entrenador siga al frente de la selección argentina hasta 2030. Será un contrato del tipo “2+2″, es decir “dos años más dos años”: hasta la Copa América 2028 en su primer tramo, con renovación automática hasta el Mundial 2030.

Las fuentes de la AFA consultadas por LA NACION hablaron de “probable” acuerdo con el entrenador nacido en Pujato, aunque todo el trazo grueso del nuevo convenio está cerrado. “El asunto Scaloni estaba acordado desde hacía semanas”, confió una fuente cercana a Claudio “Chiqui” Tapia ante la consulta de este diario. Si en la última fecha FIFA no hubo comunicado oficial fue porque los reflectores se habían posado sobre Lionel Messi, que se retiraba de la Albiceleste. Scaloni no quería quitarle protagonismo al (ex)10, quien disputó su último partido en el equipo nacional contra Benín, en el estadio Monumental.

La incógnita que todavía persiste es saber qué ocurrirá con Walter Samuel, uno de los ayudantes de Scaloni. El Muro tuvo una oferta de Christian Chivu para unirse a su cuerpo técnico en el Inter de Milán, pero terminó quedándose a la vera del DT de Pujato para seguir a cargo de la defensa de la selección argentina. “El ‘Cabezón’ (Samuel) ya nos dio una muestra de lo que representaba la selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es”, blanqueó Scaloni en la conferencia de prensa previa a los últimos amistosos, disputados ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, cuya continuidad en el cuerpo técnico de la selección argentina está en duda Marcos Brindicci - Getty Images South America

Y amplió: “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”. En caso de que Samuel decida partir en busca de nuevos horizontes, uno de los nombres que se baraja para reemplazarlo es el de otro exdefensor: Diego Placente, de muy buen trabajo al frente de la Sub 20 (fue subcampeón del mundo en Chile, el año pasado, por detrás de Marruecos).

En esa misma conferencia de prensa, Scaloni también se refirió a su continuidad al frente del equipo: “Dije después de la final que había que pensar bien. Era un momento negativo, tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo que es fundamental. Sin olvidar el económico. Estamos ilusionados con eso, la verdad. Eso es lo más importante. De lo contrario, siendo sincero, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”. Las charlas con su representante, Matías Aldao, ya se habían iniciado e iban por buen camino, sobre todo por la predisposición del entrenador.

En cualquier momento, con el anuncio, la rúbrica del nuevo contrato de la AFA con Scaloni será considerada como un éxito por la gestión Tapia. Se asegurará -al menos por dos años- al entrenador más exitoso de los últimos tiempos. Y para algunos, de toda la historia. Es la piedra fundamental del proyecto de selecciones, que también blindó al presidente hacia adentro y hacia afuera del predio de Ezeiza, más allá de todos los inconvenientes judiciales, y las críticas y sospechas en los campeonatos locales.

Diego Placente, uno de los candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Lionel Scaloni si es que Walter Samuel decide alejarse RODRIGO ARANGUA - AFP

Después de todo, Tapia fue el primero que confió en Scaloni para hacerse cargo de la selección cuando otros entrenadores se negaban. Su primer elegido había sido Mauricio Pochettino.

La incertidumbre sobre el futuro de Scaloni se profundizó después de la final del Mundial 2026. Hasta antes de la Copa del Mundo, la renovación aparecía encaminada: la AFA había acercado una propuesta y ambas partes daban por descontada la continuidad. Sin embargo, después de aquel partido, el entrenador planteó la necesidad de evaluar sus próximos pasos.

El tiempo aplacó los ánimos y hubo acercamientos decisivos en la última fecha FIFA, cuando Tapia y Scaloni estuvieron cara a cara. Es más, la AFA anunció el comienzo de las conversaciones el 25 de septiembre, con un mensaje en las redes sociales.

“Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, indicó la publicación compartida a través de la cuenta oficial de la selección en X.