escuchar

La confesión de Filipe Luís resultó impactante. El defensor brasileño, ex jugador de Real Madrid, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid, Chelsea, entre otros, participó de una podcast y confesó acerca de lo que más se arrepiente tras 20 años de carrera como futbolista profesional. Y lo curioso del caso es que hay dos estrellas argentinas implicadas en la historia, una porque lo sufrió y otra porque fue el instigador del hecho que avergüenza al brasileño.

“ Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María ”, empezó explicando el lateral brasileño de 38 años, recientemente retirado del fútbol en ‘Charla Podcast’.

El arranque de Filipe Luís acaparó la atención de todos y el desarrollo dejó todavía más sorprendidos a los fanáticos que estaban escuchando la charla: “Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real Madrid. El Kun Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, hablale de su mujer’. Y llegué a Di María y le dije: ‘Tu esposa no sé qué'. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación ”, recordó el ex futbolistas.

Con verdadero arrepentimiento, Filipe Luís soltó una última frase que permite comprender que aquella situación le quedó como una cuenta pendiente: “ Yo lo marqué en ese partido, lo golpeé todo el juego y esas cosas y realmente no jugó bien. Llegué a mi casa y me arrepentí tanto... Di María... mil disculpas, amigo, perdón por haberte hecho eso ”.

En ese encuentro la victoria fue para Real Madrid por 2-0 con goles de Ricardo Carvalho y Mesut Özil, evidenciando que, a pesar de la estrategia de Filipe Luis para anular a Di María, los merengues lograron llevarse el éxito en el derby.

Angel Di Maria sufrió el acoso de Filipe Luis durante un clásico en España AFP PHOTO / JUAN MABROMATA (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

Di María Y Filipe Luís se enfrentaron en varias oportunidades en España, los dos estuvieron cuatro años en Madrid y luego emigraron a la Premier League. El defensor brasileño fue adquirido por Chelsea en la temporada 2014-2015, mientras que Di María fue transferido al Manchester United. También se midieron en algunos clásicos Argentina-Brasil.

LA NACION